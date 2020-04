Mazda célèbre ses 100 ans avec huit modèles à touche rétro

Mazda fête ses 100 ans d’existence cette année et pour l’occasion, elle va lancer, sur le marché japonais, des éditions limitées de ses huit modèles. Ces derniers vont profiter d’une inspiration rétro. Là où ça pourrait nous intéresser, c’est que certains nous seront peut-être proposés.

L’ironie, c’est qu’au départ, Mazda ne fabriquait pas de voitures. Son premier modèle fut la R360 dévoilée en 1960 sous la forme d’un coupé à quatre places dont les dimensions minuscules correspondaient à la stricte réglementation japonaise de l’époque. Les éditions spéciales prévues s’inspirent de cette première réalisation.

Concernant ces dernières, elles vont se retrouver sur les modèles CX-3, CX-30, CX-5, CX-9, Mazda2, Mazda3, Mazda6, ainsi que des variantes à toit dur et à toit souple de la MX-5. Toutes ces créations possèdent un extérieur blanc propre à l’édition et un intérieur bordeaux, mais la MX-5 et le CX-30 sont également pourvus d’un toit rouge.

Le logo du 100e anniversaire, qui combine l’emblème actuel de Mazda avec celui de l’entreprise à sa création (Toyo Kogyo), apparaît sur les roues et sur les appuie-tête avant, entre autres. Le blanc et le rouge étaient l’une des combinaisons livrables avec les versions haut de gamme de la R360.

Aucune des voitures commémoratives ne reçoit de modifications mécaniques. Heureusement, car pour rendre hommage à l’humble R360, il aurait fallu remplacer le 4-cylindres de 2 litres de la MX-5, qui développe 181 chevaux, par un moteur 2-cylindres en V de 356 cm3 refroidi à l’air et développant 16 chevaux. Il faudrait également le monter dans le coffre.

La gamme complète du 100e anniversaire est en vente au Japon et sera offerte jusqu’en mars 2021. Mazda a annoncé sa disponibilité sur d’autres marchés, comme l’Angleterre, mais n’a pas encore révélé si elle proposera ses voitures commémoratives aux États-Unis en raison de « la crise mondiale » qui sévit actuellement.

Pour mettre les choses en perspective, le Royaume-Uni recevra 100 exemplaires de la Miata, du CX-30 et de la Mazda3. La Mazda6 et la CX-5 pourraient rejoindre la liste plus tard. Chez nous, si nous avions une prédiction à faire, il faudrait miser sur une édition spéciale de la MX-5.

À suivre, donc.