L’adaptateur NACS de Tesla est prêt chez General Motors

L’an dernier, on a vu une foule de constructeurs, à commencer par Ford, annoncer qu’ils allaient utiliser la norme de recharge NACS (North American Charging Standard) de Tesla, afin de donner accès aux propriétaires de leurs véhicules à plus de 12 000 bornes de recharge additionnelles.

Dans la plupart des cas, les modèles de 2025, au pire de 2026, vont être équipés à la sortie de l’usine du connecteur de Tesla. Incidemment, le Hyundai Ioniq 5 de 2025 est devenu le premier modèle n’appartenant pas à Tesla, et vendu aux États-Unis, à être équipé de la prise NACS dès sa sortie de l’usine.

D’ici là, avec tous les autres modèles, un adaptateur doit être mis à leur disposition, afin qu’ils puissent se connecter aux bornes de Tesla.

Chez Ford, c’est possible depuis quelques mois déjà. Et voilà que la même chose vient d’être annoncée chez General Motors (GM).

Des véhicules GM et des bornes Tesla | Photo : General Motors

Le nouvel adaptateur NACS de GM est compatible avec tous ses véhicules électriques, y compris la Chevrolet Bolt EV, dont la production a été abandonnée à la fin de 2023 (sous sa forme actuelle, car une suite est dans les plans pour ce modèle). Un porte-parole de GM a déclaré au magazine Car and Driver que certaines Bolt pourraient avoir besoin d’une mise à jour logicielle pour fonctionner de manière fluide avec le réseau de Tesla.

Mais maintenant, la Bolt EV, le Chevrolet Blazer EV, le Cadillac Lyriq, et tous les autres modèles électriques de la marque pourront effectuer des opérations de recharge dans les quelque 18 000 stations de Tesla. En tout, GM affirme que ses clients ont accès à plus de 231 800 chargeurs publics aux États-Unis, y compris des bornes rapides à courant continu et des unités de niveau 2.

GM travaille avec plusieurs fournisseurs pour fabriquer l’adaptateur NACS, qui se vend 225 $ US.

Les applications de chaque marque de GM permettent aux utilisateurs de localiser les chargeurs de Tesla, de démarrer la recharge et de payer pour une séance. | Photo : General Motors

GM n’a pas parlé d’offrir gratuitement son adaptateur, comme ce fut le cas au début chez Ford. La compagnie a précisé que ledit adaptateur pouvait être acheté via l’application mobile de chacune de ses marques respectives du groupe.

Ces mêmes applications permettent aux utilisateurs de localiser les chargeurs de Tesla, de démarrer la recharge et de payer pour une séance.

Notez que pour le moment, les adaptateurs ne sont disponibles qu’aux États-Unis. Ça viendra au Canada où ce sera accessible avant la fin de l’année.