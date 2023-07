• Une entente entre GM et Tesla va permettre pour la recharge de véhicules GM aux bornes de Tesla.

À la fin du mois de mai dernier, on rapportait qu’une entente intervenue entre Ford et Tesla permettrait à de nombreux propriétaires de véhicules Ford d’utiliser les bornes du réseau de recharge de Tesla, le plus étendu en Amérique du Nord.

Voilà qu’une entente similaire vient d’être conclue entre la firme californienne et le géant General Motors (GM). Ainsi, les propriétaires de véhicules électriques fabriqués par GM pourront utiliser une grande partie du vaste réseau de recharge nord-américain de Tesla à partir du début de l’année prochaine.

Au passage, GM va inclure le connecteur de Tesla, le North American Charging Standard (NACS), dans les ports de charge de ses modèles électriques à partir de 2025. GM et Ford font pression pour que le connecteur de Tesla devienne la norme à travers l’industrie.

Bornes de chargement de Tesla Photo : Wikimedia Commons

Comme c’est le cas avec Ford, les produits GM pourront fonctionner sur environ 12 000 des quelque 17 000 chargeurs de Tesla. Mary Barra, la cheffe de la direction de GM, ainsi que le grand patron de Tesla, Elon Musk, ont fait cette annonce lors d’une conversation sur Twitter Spaces.

Dans un premier temps, les propriétaires de véhicules électriques de GM et de Ford auront besoin d’un adaptateur pour se connecter aux stations de Tesla, qui ont leur propre connecteur. Les deux vieux constructeurs adopteront le connecteur nord-américain de Tesla à partir de 2025.

« Comme Ford, nous voyons cela comme une occasion d’élargir l’accès à la recharge », a déclaré Mary Barra. Elon Musk a ajouté que les véhicules GM et Tesla seraient sur un pied d’égalité aux stations de recharge : « Le plus important, c’est qu’on fasse progresser la révolution que sont les véhicules électriques. »

Les détails financiers de l’accord entre les deux entreprises n’ont pas été communiqués.

Mary Barra a également déclaré que le fait de rejoindre le réseau de Tesla doublerait presque le nombre de chargeurs mis à la disposition des propriétaires de véhicules électriques GM. En revanche, des voix s’élèvent pour mentionner que certains propriétaires de Tesla ne seront peut-être pas heureux de voir des modèles Ford et GM venir encombrer les stations plus occupées.

Ce sera à suivre.

Il est probable que les propriétaires de véhicules GM aient à payer une redevance mensuelle pour accéder au réseau de recharge de Tesla, et qu’ils devront possiblement acheter l’adaptateur. Darryll Harrison, porte-parole de GM, a déclaré que l’entreprise était encore en train de régler les détails concernant les coûts et les adaptateurs.

Nous aurons bien sûr plus de détails et de précisions lorsque tout sera finalisé et que les gens auront accès aux bornes.