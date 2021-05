Il y a quelques semaines, nous avons eu l’occasion de voir de près la version 2022 de la berline G70 de Genesis. Pour le nouveau millésime, son créateur lui apporte quelques modifications esthétiques dans le but de la garder au goût du jour et d’harmoniser ses lignes avec celles des autres produits de la marque.

Hier, on a eu droit à la gamme de prix du modèle.

La Genesis G70 2020 est proposée à un prix tout inclus de 45 000 $ au pays. Ne cherchez pas de frais additionnels, il n’y en a pas. Même les frais de transport et de préparation sont intégrés au prix. Idem pour l’entretien régulier et les services Genesis à domicile qui incluent un voiturier pour le transport de votre véhicule lorsqu’il doit se rendre à l’atelier. Le tout est compris pour une période de 5 ans ou 100 000 km.

Sous le capot, la G70 propose toujours un 4-cylindres turbo de 2 litres qui livre 252 chevaux et 260 livres-pieds de couple, ainsi qu’un V6 biturbo de 3,3 litres dont la capacité se chiffre à 365 chevaux et 376 livres-pieds de couple. Il n’y a pas de changement de ce côté par rapport à 2021 et la transmission est de type automatique et elle compte huit rapports.

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2022, trois quarts arrière

Comme mentionné, les changements sont surtout visibles à l’extérieur. La calandre a été revue et la voiture porte maintenant les phares quadruples superposés (à DEL) qui sont devenus la signature de la marque. Pour 2022, la G70 profite d’un système d’échappement variable et d’un mode de conduite Sport + qui promet d’ajouter un petit quelque chose aux performances.

À l’intérieur, ce qui saute aux yeux, c’est la présence d’un nouvel écran multimédia de 10,25 pouces, offert de série. Ça et la richesse de la présentation, tant sur le plan visuel que pour la qualité des matériaux avancés.



« La berline sport Genesis G70 2022 nouvellement redessinée est notre véhicule le plus dynamique à ce jour », a déclaré Mark Del Rosso, président et chef de la direction de Genesis pour l’Amérique du Nord. « Avec son nouveau design audacieux et ses performances raffinées, nous sommes impatients de voir la nouvelle G70 dans les entrées chez nos clients. »

Genesis G70 2022, roue avant

Genesis G70 2022, roue arrière

Genesis mentionne que les versions à moteur V6 peuvent être commandées dès maintenant sur le site internet de l’entreprise (www.genesis.ca), mais que c’est seulement en juin qu’il est possible d’y aller d’une précommande pour un modèle à moteur 4-cylindres.

Tableau des prix des Genesis G70 2022

... Groupe motopropulseur Modèle Coût 2.0T / 8AT G70 2.0T Select 45 000 $ 2.0T / 8AT G70 2.0T Advanced 48 500 $ 2.0T / 8AT G70 2.0T Prestige 53 500 $ 3.3T / 8AT G70 3.3T Advanced 54 500 $ 3.3T / 8AT G70 3.3T Sport 59 000 $ 3.3T / 8AT G70 3.3T Launch Edition 61 000 $

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2022, calandre

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2022, écusson