Une première rencontre avec les Genesis GV70 et G70 2022

Genesis continue de travailler à l’expansion de sa gamme naissante alors que le nouveau VUS GV70 s’apprête à rejoindre son grand frère GV80 dans les boutiques Genesis au cours des prochains mois. Nous sommes allés découvrir de près ce nouveau modèle élégant, et pendant que nous étions sur place, Genesis nous a également présenté la version révisée de la berline G70.

Nous vous proposerons une analyse plus approfondie du GV70 au début de la semaine prochaine, mais voici un aperçu de ces deux Genesis.

Genesis GV70

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, profil

Il ne fait aucun doute que ce VUS plus compact cherche à attirer un public plus large que le plus grand GV80 et, à cette fin, l’offre est plus variée que ce que nous avons l’habitude de voir chez Genesis. Pour commencer, les acheteurs pourront choisir entre un moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres (300 chevaux) ou un V6 biturbo de 3,5 litres (375 chevaux). La traction intégrale sera de série sur toutes les versions offertes au Canada. En tout, il y aura six versions différentes du GV70, y compris une variante Sport et une déclinaison Prestige qui sont assez distinctes visuellement. En fait, Genesis espère attirer le plus de consommateurs possible dans ce segment très populaire. Genesis affirme que ce sera son modèle le plus vendu.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, avant

En ce qui concerne l’apparence, nous n’entrerons pas dans les détails — vous pouvez jeter un coup d’œil aux images ici — mais il suffit de dire qu’il s’agit d’un VUS compact élégant et bien proportionné qui reste fidèle au mantra de l’élégance athlétique actuelle de la marque. Notez que le modèle est construit sur la plateforme de la G70, bien que les groupes motopropulseurs mentionnés ci-dessus proviennent du GV80.

À l’intérieur, les choses sont tout aussi raffinées que dans le GV80, franchement. C’est l’intérieur d’un véritable véhicule de luxe. Encore une fois, nous vous offrons les images ici, et nous aurons une évaluation plus détaillée de l’environnement intérieur la semaine prochaine.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, intérieur

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, écran multimédia

Genesis G70

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2022

La berline compacte de luxe de la marque profite d’une révision assez substantielle pour 2022, suivant les traces de la plus grande G80 qui, elle, a été transformée pour l’année actuelle. Le modèle reçoit à la fois une carrosserie plus élégante et une partie avant légèrement plus bombée, moins plongeante qu’auparavant. Encore une fois, il s’agit maintenant d’une berline qui adhère étroitement à la signature du design actuel qui, Genesis l’espère, aidera la marque à attirer davantage l’attention sur la route (la G70 et la GV70 portent toutes deux le nom Genesis en gros caractères gras sur le coffre, dans le but d’informer les autres conducteurs de ce qu’ils suivent).

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2022, trois quarts arrière

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2022, calandre

L’intérieur a également été mis à jour et amélioré, notamment avec l’ajout d’un nouvel écran tactile de 10,25 pouces.

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2022, intérieur

Le groupe motopropulseur reste le même dans cette nouvelle édition de la G70. Vous disposez donc toujours d’un moteur 4 cylindres turbo de 2 litres (252 chevaux) ou d’un V6 de 3,3 litres (365 chevaux), dans les deux cas couplés à une transmission automatique à huit rapports. Ici aussi, la transmission intégrale est présente dès le départ au Canada.

Revenez-nous pour un examen approfondi du GV70 2022 la semaine prochaine.