Busan, Corée du Sud – Aujourd’hui, Genesis a présenté en avant-première le concept X Gran Racer Vision Gran Turismo au salon de l’automobile de Busan. Ce nouveau prototype de voiture de course, conçu pour figurer dans le jeu Gran Turismo, suit les traces de l’étude X Gran Berlinetta présentée par Genesis au Salon de l’auto de New York en avril dernier.

Le concept X Gran Racer VGT fait partie du programme Magma également annoncé par Genesis à New York, qui verra la marque automobile continuer à étendre ses tentacules sur le marché avec des modèles à haute performance.

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept, avant | Photo : D.Boshouwers

Design du Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept

Le concept, avec son moteur central et une position conducteur inclinée vers l’arrière, propose un empattement long et un porte-à-faux avant court.

Le design de la calandre à deux traits, familier à d’autres modèles Genesis récents, s’étend de l’avant à l’arrière.

Le concept X Gran Racer VGT comprend de nombreuses caractéristiques destinées à optimiser l’aérodynamisme, la vitesse et l’adhérence à la route. On retrouve ainsi des volets aérodynamiques contrôlés électroniquement, de grandes ailes, un diffuseur avant, une énorme aile à l’arrière, des canards sur le bouclier avant et un design de bas de caisse plus agressif. L’aileron arrière est en fibre de carbone et ajoute une force d’appui importante.

Le dessous de caisse à design plat contribue à réduire la traînée et à améliorer la stabilité du véhicule.

On ne peut ignorer la couleur Magma de la voiture, même si ça brise avec une certaine façon de faire chez Genesis. Cette teinte cherche à souligner l’accent mis sur la performance, qui a en vérité toujours fait partie des propositions de la marque.

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept, intérieur | Photo : Genesis

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept, tableau de bord | Photo : Genesis

L'intérieur

L'habituel souci de raffinement et d'épuration de Genesis se retrouve également à l’intérieur, mais l’accent est clairement mis sur les performances sur circuit. Les éléments ont été choisis de manière à minimiser le poids. Ainsi, les accents en fibre de carbone et d’autres matériaux légers abondent.

Le volant est celui d’une voiture de course, voire de F1, hautement ergonomique, offrant au conducteur un contrôle intuitif et un accès rapide aux fonctions de course.

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept, calandre | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept

Ce concept hybride est équipé d’un moteur V6 Lambda II de course monté à l’avant et assisté grâce à une surcompression électrique. La puissance combinée grimpe, êtes-vous prêts, à 1540 chevaux et 1051 lb-pi de couple (le moteur V6 développe 870 chevaux et 790 lb-pi à 10 000 tr/min, tandis que le moteur avant ajoute 670 chevaux et 225 lb-pi de couple).

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept, aileron | Photo : D.Boshouwers

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept, de profil | Photo : D.Boshouwers