Busan, Corée du Sud - Genesis a présenté une G80 2026 redessinée et électrifiée, ainsi que la nouvelle édition Black de sa berline G90, aussi redessinée, au Salon de l’auto de Busan, en Corée du Sud. Auto123 a assisté aux présentations la semaine dernière.

D'autres éditions Black à venir ?

Les représentants de Genesis n’ont rien voulu confirmer, mais ils nous ont dit que le constructeur envisageait sérieusement de produire des éditions Black pour un plus grand nombre de ses modèles, peut-être même pour tous. Ce constructeur évolue rapidement, et sa gamme actuelle pourrait bientôt présenter une foule de nouvelles variantes Black et Magma de ses différents modèles.

La Genesis GV70 familiale (Corée du Sud) | Photo : D.Boshouwers

Une GV70 familiale ! (mais pas pour nous)

Outre les deux modèles présentés à Busan, nous avons également eu l’occasion de visiter la Genesis Suji, c’est-à-dire la première et la plus grande des maisons Genesis qui ont vu le jour ces dernières années. Il y avait beaucoup de choses à voir, mais nos yeux ont été rapidement attirés par une familiale GV70 qui trônait au troisième étage de l’espace à plusieurs étages.

Hélas, la commercialisation de cette variante n’est pas prévue en Amérique du Nord dans un avenir rapproché. Genesis ne ferme pas officiellement la porte à cette idée, mais ne donne que peu de raisons d’espérer.

Genesis G90 Black 2025

Genesis G90 Black 2025 | Photo : D.Boshouwers

Genesis G90 Black 2025, avant | Photo : D.Boshouwers

Genesis G90 Black 2025, de profil | Photo : Genesis

Genesis G90 Black 2025, intérieur | Photo : Genesis

Cette variante à l’allure racée a été révélée virtuellement pour la première fois en avril, mais rien ne remplace le fait de voir un tel modèle en personne. La berline exécutive G90 présente déjà des lignes très attrayantes, ce que nous avons pu confirmer tout au long de notre courte semaine en Corée du Sud, en raison du nombre impressionnant présent sur les routes, un peu comme le nombre de camionnettes que l’on peut voir en Alberta, d’Ioniq 5 que l’on peut trouver au Québec, de Tesla à peu près n’importe où.

Mais ces lignes et ces éléments de design tranchants ressortent d’autant plus avec l’approche tout en noir, accompagnée de quelques accents chromés. Les images parlent d’elles-mêmes.

Genesis G80 électrifiée 2026

Présentation de la Genesis G80 électrifiée 2026 | Photo : D.Boshouwers

Quelques mois après le lancement de la version mise à jour de la Genesis G80 (à moteur à combustion), voici la version électrifiée. Le modèle présente le même empattement allongé (130 mm de plus qu’auparavant), ce qui se traduit par une augmentation de l’espace pour les occupants, en particulier à la deuxième rangée. D’ailleurs, de nouveaux sièges VIP inclinables avec repose-jambes ont été installés à l’arrière. Parmi les options supplémentaires, on trouve un bouton aux portières arrière pour les ouvrir et fermer électroniquement, ainsi qu’une fonction de mémorisation de la position du siège.

Le modèle qui nous a été présenté, destiné au marché coréen, était porteur d’autres caractéristiques telles qu’un store de fenêtre à déploiement électrique pour la deuxième rangée, de nouveaux accents matelassés sur les portes et un système amélioré de réduction du bruit, ainsi qu’une porte électrique pour le port de recharge, caché dans la calandre. Il reste à confirmer quelles nouveautés seront intégrées à la version nord-américaine, qui n’a pas encore été dévoilée.

Genesis G80 électrifiée 2026 | Photo : D.Boshouwers

Genesis G80 électrifiée 2026, avant | Photo : D.Boshouwers

Genesis G80 électrifiée 2026, arrière | Photo : D.Boshouwers

Genesis G80 électrifiée 2026, de profil | Photo : D.Boshouwers

Genesis G80 électrifiée 2026, nouveaux chiffres | Photo : D.Boshouwers

Comme la nouvelle G80 à essence, cette variante propose un volant à trois branches, derrière lequel se trouve un écran à DEL de 27 pouces.

Plusieurs autres éléments de design ont été modifiés, notamment la prise d’air inférieure, désormais dotée de supports chromés, le pare-chocs arrière, au design plus lisse, ainsi que de nouvelles garnitures chromées à l’avant, sur les arches arrière et à l’arrière de la voiture. La nouvelle G80 électrifiée est également équipée de nouvelles jantes de 19 pouces.

Un autre avantage du design étiré de cette G80 ? On retrouve sous nos pieds une plus grosse batterie, désormais de 95,4 kWh, plutôt que de 87,2 kWh auparavant. Cela se traduira certainement par une plus grande autonomie que les 450 km de la G80 actuelle, mais le chiffre exact reste à confirmer.

La nouvelle G80 électrifiée devrait être lancée en Corée du Sud en août prochain, mais on ne sait pas encore à quel moment Genesis prévoit sa commercialisation en Amérique du Nord. La désignation de l’année-modèle 2026 laisse cependant présager un lancement l’année prochaine.