L’édition 2020 du Salon de l’auto de Genève n’a peut-être pas lieu en raison du coronavirus, mais de nombreux constructeurs ont décidé d’aller de l’avant avec la présentation de leurs véhicules, et ce, de façon virtuelle.

On les comprend, car ce sont des sommes colossales qu’ils avaient investies pour assister au Salon ; il n’était pas concevable pour eux de sacrifier les retombées médiatiques inhérentes à la présentation de leurs produits.

Chez BMW, c’est le concept i4 qui devait être présenté au public. Son dévoilement a plutôt eu lieu via une vidéo préparée par la firme bavaroise. Cette dernière nous a fait découvrir les dessous de la création du modèle, mais surtout, nous a permis de découvrir un bolide dont le design est près de la production. Reprenant la taille d’une Série 4 Gran Coupe, l’i4 présente un style très agressif à l’avant, fruit d’une grille massive, de lignes tranchées et de phares élancés.

À l’arrière, les feux sont aussi bridés et le reste de la présentation est très épuré. Ici, la signature est plus près du concept que de la voiture de production, mais la ligne demeure mince. On note la présence d’immenses diffuseurs aux extrémités inférieures, ce qui a pour effet d’augmenter l’effet de largeur du véhicule, mais aussi d’améliorer l’aérodynamisme. Ces derniers sont ceinturés d’une bande bleutée, couleur associée à la division électrique chez BMW.

En matière de performance, le groupe propulseur du modèle avance 530 chevaux, ce qui permettra un temps de 4 secondes pour le 0-100 km/h. L’autonomie est quant à elle évaluée à 600 kilomètres sur le cycle européen. Il faudra s’attendre à moins de ce côté-ci de l’Atlantique, probablement autour de 450 km.

À l’intérieur, quantité de matériaux plus « verts » sont utilisés, mais on remarque surtout une présentation très épurée qui met en vedette un écran incurvé devant le conducteur. La compagnie a aussi fait appel au compositeur Hans Zimmer, reconnu pour son travail au cinéma, afin de donner naissance à une expérience sonore unique pour le modèle.

Bref, beaucoup de choses intéressantes à propos de cette i4. Il faudra bien sûr attendre l’arrivée de la version de production pour en avoir une idée plus complète, mais la table est mise.