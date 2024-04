BMW i4 2023 : la gamme s’élargit, les prix montent

BMW i4 eDrive35 2023, profil | Photo : BMW

BMW introduit une nouvelle variante plus abordable dans sa gamme i4 pour 2023, en même temps qu’elle augmente les prix des autres modèles déjà existants.

La BMW i4 eDrive35 2023 peut être commandée dès maintenant, à un prix de base de 54 990 $ au Canada. Ce fait devrait rendre la voiture admissible à l'incitatif fédéral pour les VÉ dans le cadre du programme iZEV et à tous les incitatifs provinciaux. Le modèle fonctionne avec un seul moteur et son groupe motopropulseur développe 281 chevaux et 95 lb-pi de couple.

La nouvelle variante vient s'ajouter aux modèles i4 M50 xDrive et i4 eDrive40 déjà disponibles, et elle conserve la technologie du groupe motopropulseur Gen5 que l'on retrouve dans ces modèles, ainsi que le même écran incurvé doté du système d'exploitation iDrive 8 de BMW.

BMW i4 eDrive35 2023, avant | Photo : BMW

Un seul moteur

Il s'agira donc d'un véhicule à propulsion arrière, le moteur unique permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 6 secondes environ, et une vitesse de pointe de 190 km/h. Il fonctionne avec une batterie de 66 kWh (il s'agit de la capacité nette ; la capacité brute est de 70,2 kWh), qui peut se charger à un maximum de 180 kWh sur des stations de courant continu. BMW estime que la recharge de 10 à 80 % devrait prendre 32 minutes, et donne une autonomie préliminaire de 418 km pour ce modèle.

BMW a également confirmé les prix des autres modèles de la gamme, et ils sont en hausse par rapport à l'année dernière. L’i4 eDrive40 à un moteur et à propulsion, qui était de 54 990 $ (donc au prix du nouveau modèle), coûte maintenant 61 390 $, tandis que le modèle M50 xDrive à deux moteurs et à propulsion intégrale passe de 72 990 $ à 75 990 $.

La BMW i4 xDrive35 entrera en production en novembre prochain en Allemagne, les premiers modèles qui devraient arriver au Canada au cours du premier trimestre de 2023.

BMW i4 eDrive35 2023, de haut | Photo : BMW