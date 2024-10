General Motors (GM) abandonne le nom Ultium, actuellement utilisé pour désigner la plateforme flexible qu’il utilise pour un éventail de formats et de tailles de véhicules électriques à travers les gammes de ses marques. Le constructeur conservera seulement le nom Ultium Cells pour ses usines de batteries.

Ce changement reflète un virage vers des solutions plus variées en matière de technologies pour véhicules électriques de la part de GM. La compagnie va plutôt chercher à affiner sa stratégie pour inclure différents types de batteries et de technologies pour véhicules électriques. Nous pouvons nous attendre à voir davantage de solutions personnalisées pour différents projets de développement à l’avenir.

Écusson du Chevrolet Blazer EV | Photo : Chevrolet

Cette annonce survient alors que General Motors continue de s’adapter au ralentissement de la croissance de la demande dans les segments de véhicules électriques, et qu’elle continue d’essayer d’atteindre la rentabilité aussi rapidement que possible avec ce type de véhicule. Malgré les difficultés rencontrées cette année par les constructeurs dans leur transition vers l’électrification, Mary Barra, la patronne de GM, a récemment déclaré que la rentabilité pourrait survenir plus tôt que prévu, en partie grâce à la baisse constante des coûts de production des cellules de batterie et à l’expansion des usines de cellules Ultium.

L’entreprise évoque également d’autres économies liées à la production de batteries pour véhicules électriques, et dit espérer réduire le coût de fabrication des groupes de batteries jusqu’à concurrence de 6000 $ par véhicule à court terme.

Le Chevrolet Bolt EUV | Photo : D.Boshouwers

La nouvelle Bolt : une gamme de modèles et une priorité sur le prix

La mise à jour de la stratégie de GM se produit alors que le président de la compagnie, Mark Reuss, a confirmé que la nouvelle Chevrolet Bolt sera proposée à un prix aussi abordable que possible, conformément à la philosophie adoptée par l’entreprise avec le modèle d’ancienne génération.

Le véhicule électrique devrait revenir à la fin de l’année prochaine, pour l’année modèle 2026. Il sera construit sur une nouvelle plateforme et équipé d’une technologie mise à jour et d’une capacité de recharge plus rapide. GM prévoit de fixer le prix du modèle au plus bas niveau possible, légèrement supérieur à celui de l’ancienne Bolt EV, qui était vendue à partir de 27 495 $ sur le marché américain (le prix de vente au Canada était de 38 943 $).

Mark Reuss a ajouté que l’entreprise envisageait le lancement d’une série de modèles Bolt sur le marché. La nouvelle Bolt EV qui arrivera l’année prochaine, dit-il, « ne sera qu’un membre de la famille Bolt, avec une option encore plus économique dans les plans ».