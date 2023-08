GM confirme le retour de la Chevrolet Bolt

• Le Chevrolet Bolt sera de retour, sur la plateforme Ultium.

Lors de l’appel téléphonique trimestriel tenu aujourd’hui sur les résultats de l’entreprise, la présidente et cheffe de la direction de General Motors, Mary Barra, a confirmé le retour de la Chevrolet Bolt.

On se souviendra qu’en avril dernier, la compagnie annonçait la fin de production du modèle actuel, un peu à la surprise de tout le monde. Les ventes du produit connaissent une hausse spectaculaire cette année alors qu’on parle du véhicule électrique le plus abordable sur le marché.

Et les propriétaires de Bolt ne tarissent pas d’éloges à l’endroit de leur monture. « Ils adorent leur Bolt », a précisé Mary Barra.

Ce qui expliquait la décision de la retirer du marché, c’est que la Bolt actuelle repose sur une plus vieille architecture électrique alors que GM s’apprête à lancer tous ses nouveaux produits sur sa nouvelle plateforme Ultium qui est plus efficace. Cependant, il y a moyen de faire migrer le modèle sur la nouvelle structure.

Mary Barra est enthousiaste à l’égard de la Bolt qui a joué un rôle crucial en attirant de nouveaux clients chez Chevrolet.

Logo Chevrolet sur la Bolt EV Photo : D.Boshouwers

Ainsi, GM a l’intention de lancer plus rapidement et de manière plus rentable la nouvelle Bolt sur le marché en tirant parti des avancées technologiques de l’approche Ultium. On ne sait pas pour l’instant à quel moment l’entreprise va nous présenter la nouvelle génération, surtout que la présente a fait ses débuts pour 2022.

L’année prochaine, trois nouveaux modèles électriques vont faire leurs débuts chez Chevrolet, soit la camionnette Silverado EV, ainsi que les VUS Equinox EV et Blazer EV. On peut s’attendre à voir la Bolt suivre, peut-être aussi tôt que pour l’année 2025.

Rappelons que la Bolt a fait ses débuts en 2017 en étant le premier véhicule de masse offrant une plus longue autonomie (près de 400 km). La Tesla Model 3 a suivi et, bien que plus chère, elle s’est imposée. La Bolt a néanmoins connu une belle progression depuis six ans, notamment depuis l’arrivée de la deuxième génération qui s’est accompagnée de baisses de prix substantielles.

Nous allons suivre ce dossier de près, car les véhicules électriques abordables demeurent rares sur le marché.