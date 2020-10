Depuis la fin du mois de novembre 2018, nous vous avons souvent parlé de la compagnie Rivian. Cette dernière avait profité du Salon de Los Angeles pour présenter deux produits ; les R1S et R1T, un VUS pleine grandeur ainsi qu’une camionnette.

Une entité qui semble très sérieuse et dont la qualité initiale observée a de quoi faire écarquiller les yeux.

Déjà, il est possible pour les consommateurs nord-américains de commander leurs véhicules qui feront leur apparition plus tard en cours d’année.

À travers l’industrie, les débuts de la firme on fait jaser, disons ça comme ça.

Photo : Rivian Rivian R1T

Et voilà qu’il génère maintenant l’attention de deux géants, soit GM et Amazon. En fait, les dirigeants des différents groupes discuteraient présentement de la possibilité d’acheter des actions de la compagnie. C’est le site Reuters qui en fait état et il explique, avec justesse, que l’intérêt envers Rivian est synonyme d’une chose ; elle est vue comme ayant beaucoup de potentiel.

L’investissement pourrait atteindre la somme de deux milliards. Pour GM, on imagine un accès à la plateforme conçue par Rivian, ce qui se traduisait en bout de piste par des économies substantielles dans la recherche et le développement.

Si les pourparlers entre tout ce beau monde se concrétisent, nous aurons droit à une annonce avant la fin du présent mois.

Article par Auto123.com