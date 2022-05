L’action de Rivian chute drastiquement

Lorsque la compagnie naissante Rivian s’est lancée en bourse en novembre dernier, on a assisté à un mouvement de folie. L’action a été lancée à 78 $ et elle avait pratiquement doublé dans les premières heures alors que la spéculation faisait son œuvre.

Elle s’est ensuite stabilisée, mais depuis le début de l’année, on ne peut pas dire que ça va bien pour l’entreprise qui souhaite faire sa place dans l’univers du véhicule électrique. Les difficultés à livrer autant de modèles que prévu, une situation complexifiée par la crise des puces électroniques et les difficultés d’approvisionnement en pièces, n’aident en rien la situation fragile de la compagnie.

Le résultat net est une chute d’environ 70 % de la valeur de l’action depuis le début de la présente année. Cette semaine, elle a poursuivi sa chute vers le bas à l’annonce de la nouvelle que Ford s’apprêtait à vendre quelque huit millions de ses actions dans Rivian.

Et le moment n’est pas un hasard. Il coïncide avec la fin de la période où les premiers investisseurs et les initiés de la compagnie ne pouvaient vendre leurs actions après leurs acquisitions lors de l’introduction en bourse de l’entreprise. C’est dans ce contexte que la chaîne CNBC a annoncé le week-end dernier que Ford allait se débarrasser de huit millions de ses actions dans Rivian. Le géant américain en a déjà possédé 102 millions, mais il avait réduit ses parts récemment.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Ford possède toujours une part importante dans la compagnie, mais on sent à travers les branches une certaine hésitation. Le constructeur n’a pas commenté la rumeur. Un porte-parole a déclaré au magazine Car and Driver que Ford ne commentait rien concernant Rivian, y compris les informations avancées par la chaîne CNBC.

La nouvelle a toutefois eu des effets dévastateurs pour Rivian, cependant. L’action a perdu quelque 15 % pour atteindre un plancher de 24 $. Et ce n’est rien ; CNBC rapporte que JPMorgan Chase va également vendre entre 13 et 15 millions d’actions. Rivian doit publier ses résultats du premier trimestre mercredi.

Nous allons bien sûr suivre cette situation de près.