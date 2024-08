Les fourgons GM BrightDrop seront désormais des Chevrolet

En 2021, GM lançait la division BrightDrop, composée essentiellement de nouveaux fourgons commerciaux tout électriques. La compagnie vient d’annoncer que ces derniers allaient maintenant porter un logo Chevrolet.

La compagnie espère ainsi exploiter le réseau de concessionnaires plus étendus de Chevrolet pour attirer de nouveaux clients commerciaux.

Plus de Zevo

Les véhicules qu’elle propose, les Zevo 400 et 600, dont le numéro représente leur espace de chargement approximatif (en pieds cubes), seront rebaptisés Chevrolet BrightDrop 400 et 600 à partir de l’année modèle 2025.



Le fourgon électrique Brightdrop Zevo 600 et Zevo 400 de GM | Photo : General Motors

Les deux véhicules seront toujours construits dans l’usine d’assemblage CAMI de GM à Ingersoll, en Ontario.

« Au lieu de développer uniquement les concessionnaires BrightDrop, nous disposons de la meilleure organisation de concessionnaires de parcs et d’entreprises avec les concessionnaires Chevrolet. Il était donc logique de tirer parti de cette expertise et de cette envergure pour faire passer BrightDrop à un niveau supérieur », a déclaré au magazine Automotive News Sandor Piszar, vice-président de GM Envolve, responsable des parcs et des activités commerciales du constructeur automobile.

« Cela nous aide vraiment à servir nos clients en disposant d’un réseau bien établi pour les ventes et le service après-vente. Nous avons des concessionnaires Chevrolet dans toutes les communautés du pays. Cette échelle nous permettra d’offrir davantage de produits à nos clients. »

GM a vendu 746 fourgons BrightDrop aux États-Unis au cours de la première moitié de l’année 2024.

Les fourgons BrightDrop portant un logo Chevrolet verront leur production être lancée à partir d’octobre.

Dans l’univers de l’électrification, le passage à l’électrique pour des fourgons de livraisons qui sont destinés à œuvrer en milieu urbain représente une solution gagnante pour tous.