Des collaborations potentielles entre GM et Hyundai

General Motors et le groupe Hyundai ont annoncé leur intention d’explorer la possibilité d’une collaboration à l’intérieur de plusieurs domaines, allant des véhicules de tourisme et commerciaux aux produits électriques et aux matières premières. Cette alliance potentielle souligne la pression croissante sur l’industrie automobile pour réduire les coûts et atteindre une échelle de production massive.

Un accord signé pour évaluer les opportunités

Mary Barra, la cheffe de la direction de General Motors, ainsi qu’Euisun Chung, le président exécutif du groupe Hyundai Moto, ont signé un protocole d’accord pour « évaluer immédiatement » les domaines de coopération et les accords contraignants potentiels entre les deux entreprises. Selon un communiqué conjoint publié le 12 septembre, les projets de collaboration envisagés incluent le développement et la production de véhicules, les moteurs à combustion interne, ainsi que les technologies énergétiques propres, électriques et à hydrogène.

Objectifs : améliorer l’efficacité et la compétitivité

Les deux entreprises examineront également les possibilités de mutualisation des ressources à l’intérieur de secteurs comme les matières premières pour batteries, l’acier, ainsi que d’autres domaines. Le but est d’améliorer l’efficacité, de renforcer la compétitivité, de partager la répartition des coûts et de mettre sur le marché une gamme de produits plus large, plus rapidement.

Des détails encore à préciser

Pour l’instant, les détails sur les investissements ou les alliances en capital restent flous. Aucune mention n’a été faite concernant les marchés précis ou les échéanciers de mise en œuvre. Toutefois, Marry Barra a évoqué que cette collaboration pourrait permettre une « allocation disciplinée du capital ».

Une échelle mondiale et un partenariat stratégique

Cette alliance entre les deux principaux constructeurs automobiles des États-Unis et de la Corée du Sud pourrait générer une échelle de production colossale et tirer parti des technologies avancées des deux entreprises. Ensemble, leurs ventes dépassent les 10 millions de véhicules par an, ce qui les rapproche des géants japonais et allemand que sont Toyota et Volkswagen.

La Hyundai Ioniq 6 | Photo : D.Boshouwers

Un partenariat inédit pour Hyundai

Cette démarche est rare pour Hyundai, qui, bien qu’ayant intégré Kia sous son giron il y a longtemps, n’a que peu d’expérience en matière de coopération profonde avec des concurrents internationaux. De son côté, GM a déjà exploré plusieurs partenariats dans le passé, notamment avec Fiat, Suzuki et Subaru, et maintient encore aujourd’hui un partenariat technologique avec Honda en ce qui concerne les domaines des systèmes de piles à hydrogène et de la conduite autonome.

Une occasion de redresser la situation en Corée du Sud

General Motors possède une solide empreinte de production, de conception et de développement en Corée du Sud, héritée de son partenariat avec Daewoo Motors. Cependant, ces dernières années, les ventes ont chuté et les coûts ont grimpé, rendant la situation difficile. Un rapprochement avec Hyundai pourrait offrir des occasions de redressement.

Vers une coopération régionale plus large

Ce rapprochement entre Hyundai et GM fait suite au sommet des dirigeants politiques et économiques de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon, intitulé « Trilateral Executive Dialogue ». Ce forum visait à renforcer la coopération entre les pays, avec la participation de dirigeants d’entreprises telles que Toyota et Denso.

Une alliance prometteuse pour relever les défis de l’industrie automobile

Si cette collaboration se concrétise, elle pourrait permettre aux deux constructeurs de mieux répondre aux défis actuels de l’industrie automobile mondiale en matière de coûts, de compétitivité et de technologies de pointe.