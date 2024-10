Une triste nouvelle est tombée à la fin de la semaine dernière alors que General Motors (GM) a annoncé qu’elle fermait son centre de Kapuskasing, en Ontario, un endroit consacré aux essais par temps froids. La compagnie affirme que le travail effectué là-bas était devenu redondant.

« Grâce à une amélioration continue, notre capacité d’essai par temps froid s’est considérablement améliorée et a évolué, et les problèmes peuvent maintenant être retrouvés à la source au niveau des fournisseurs et des étapes de développement », a déclaré GM Canada dans une déclaration partagée avec la division canadienne du groupe Automotive News.

Le centre d’essais pour les véhicules, et depuis peu spécialisé pour les véhicules électriques était le seul site d’essai de durabilité par temps froid de GM au Canada. Là-bas, on testait tous les véhicules GM destinés à l’Amérique du Nord.

L’installation, située à environ 800 km au nord de Toronto, testait généralement les véhicules cinq à sept ans avant leur production.

Nos pensées vont aux employés affectés et aux gens de la communauté.

Des bornes de recharge au centre de Kapuskasing, en Ontario | Photo : General Motors

En mars 2023, nous avons eu la chance de visiter l’endroit, sous invitation de GM Canada. On venait alors de procéder à des investissements importants. Depuis 2015, GM a dépensé plus de 16 millions pour adapter le site à l’ère électrique.

Ce qui est triste, c’est que la fermeture met à plus de 50 ans d’histoires pour ce centre. Même que dans les faits, GM a commencé à tester des véhicules à cet endroit en 1941, alors que l’effort de guerre battait son plein.

Comme le rappelle Automotive News, le centre a cru au fil des années au point où en 2023, il s’étendait sur 272 acres, des 23 qu’il contenait au départ. On retrouvait sur place une piste d’essai de 3,6 kilomètres, un garage pouvant accueillir 13 véhicules, 30 cellules pour des essais par temps glacial (avec température contrôlée à moins 45 degrés Celsius), un tunnel où l’on pouvait rouler sur des surfaces bosselées pour détecter des bruits de caisse, ainsi que d’autres installations comme une piste d’aéroport abandonnée, un laboratoire de batteries et quantité de chargeurs pour véhicules électriques, y compris six offrant une capacité de 400 kW, ce qui n’est pas encore sur le marché.

Le centre de Kapuskasing, en Ontario | Photo : General Motors

GM Canada a déclaré que le site avait « contribué de manière importante aux essais par temps froid de GM en Amérique du Nord depuis plus de 50 ans ». Le centre employait environ 25 personnes à temps plein. La compagnie a précisé qu’un petit nombre seulement seraient touchés.

La fermeture affecte également la municipalité, que ce soit avec les hôtels, les restaurants et les commerces locaux. Nous l’avions senti lors de notre visite là-bas, le centre était une fierté pour les habitants.

Sur une note un peu plus triste, la façon dont les employés ont été informés de la situation en a laissé plus d’un amer. Une source ayant contacté l’auteur de ces lignes nous a fait part des états d’âme de l’un d’eux et la façon dont il a appris la nouvelle.

« L’avis aux membres syndiqués a été envoyé par texte, messagerie vocale ou courriel, ou pas du tout, le matin du 18 octobre. Aucune raison réelle n’a été donnée, aucune interaction en personne, aucun face-à-face, aucun conseiller présent ou disponible, juste une lâche notification électronique. »