Entente de principe entre Unifor et Stellantis

Unifor, le syndicat canadien représentant les travailleurs de l'automobile, a annoncé ce matin qu'il avait conclu un accord de principe avec le géant de l'automobile Stellantis. L'annonce est intervenue quelques heures seulement après que le syndicat a entamé un mouvement de grève dans les usines Stellantis de Brampton, Etobicoke et Windsor, en Ontario. Le syndicat avait promis des piquets de grève si aucun accord n'était conclu entre l'entreprise et les représentants syndicaux avant minuit dimanche soir.

Unifor n'a pas révélé les détails de l'accord, et cela ne se produira pas avant la tenue d'un vote de ratification parmi les membres du syndicat. Unifor prévoit de présenter une mise à jour à partir de 15h30 cet après-midi.

Les deux parties sont en pourparlers depuis le 18 octobre, après que les négociations contractuelles avec Ford et General Motors ont abouti à des accords.

Lana Payne, présidente d'Unifor, a déclaré vendredi que les négociations avec Stellantis n'avançaient que lentement. Les deux parties utilisaient les accords conclus avec Ford et GM comme des précédents ou des « modèles », mais il y avait des obstacles supplémentaires dans le cas de Stellantis. Notamment, le syndicat exigeait des engagements spécifiques de la part du constructeur automobile en ce qui concerne la construction future de VÉ à l'usine de Brampton, ainsi que la planification globale des produits assemblés dans les usines d'Etobicoke et de Windsor.

Bien qu'elle n'ait duré qu'un peu plus de sept heures, la grève de ce matin est la première à toucher Stellantis au Canada depuis 1986.

Des syndiqués de l'UAW en grève aus États-Unis Photo : UAW

L'UAW et General Motors concluent un accord au sud de la frontière

Très rapidement après l’annonce de l'accord Unifor-Stellantis, on a appris que le syndicat United Auto Workers (UAW) avait lui-même conclu un accord avec General Motors, dernier des trois grands constructeurs automobiles à ne pas avoir conclu d’entente avec le syndicat.

Aucune des deux parties n'a encore publié de déclaration officielle, mais on s’attend à ce que les termes du nouveau contrat de travail soient très similaires à ceux conclus entre l'UAW et Ford et Stellantis.

Au moment où l'accord a été conclu, quelque 20 000 travailleurs des usines GM étaient en grève aux États-Unis. Les travailleurs reprendront le travail cette semaine, tandis que le conseil GM du syndicat examinera l'accord, avant qu'un vote de ratification ne soit organisé parmi tous les membres du syndicat.