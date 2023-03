• Le centre d’essais hivernaux de GM en Ontario fête ses 50 ans aux mains de la compagnie cette année.

• Le centre a ouvert ses portes en 1941 alors que GM testait des véhicules militaires.

• Lentement, le centre s’adapte à la réalité électrique avec des tests additionnels pensés pour les VÉ.

Kapuskasing, Ontario — De nos jours, les véhicules qu’on nous propose démarrent et fonctionnent sans trop de problèmes l’hiver. Évidemment, un entretien régulier est nécessaire pour garantir une efficacité au fil du temps, mais on est loin des difficultés que le temps froid pouvait causer aux véhicules dans les années 70 ou 80.

Ce sont bien sûr les avancées technologiques qui font qu’on profite de véhicules plus performants aujourd’hui, mais aussi le travail effectué en coulisse par tous les constructeurs qui opèrent des centres de recherches et d’essais situés là où le mercure est toujours plus bas qu’ailleurs.

Dans le cas de General Motors, c’est à Kapuskasing, en Ontario, que de telles installations existent. La compagnie nous a récemment invités à les visiter afin de voir de quelle façon on testait les véhicules de l’entreprise par temps froid, y compris les produits tout électriques qui représentent à la fois une nouvelle réalité et l’avenir du géant américain.

Photo : General Motors Centre d'essais hivernaux de GM à Kapuskasing

Une riche histoire

Ça va peut-être en surprendre certains, mais l’année 2023 marque le cinquantième anniversaire de la présence de GM dans le nord de l’Ontario. Pour vous situer, Kapuskasing est à deux heures de route au nord de Timmins et à dix heures de Toronto. Dans les faits, la distance est à peu près la même de Montréal alors qu’on passe par Rouyn-Noranda pour atteindre Timmins.

La température, de décembre à mars, y est régulièrement glaciale, soit autour de -30 Celsius. Lors de notre visite le 2 mars dernier, un ange veillait sur nous, car nous n’avons eu qu’à endurer un gros -12 C en plein jour. Au petit matin cependant, -28 était visible partout.

Voilà pourquoi le centre d’essais par temps froid de GM y est depuis 50 ans. Plus que ça, en fait, car le géant américain y effectue des tests depuis 1941 alors qu’à l’époque, il évaluait les performances des véhicules militaires de l’armée pendant que la guerre faisait rage en Europe.

Le centre a bien sûr évolué au fil des décennies, passant entre autres d’une superficie de 23 à 272 acres. Ces dernières années, il a profité d’investissements de 16 millions afin que des équipements plus sophistiqués y soient ajoutés, notamment en prévision du virage électrique.

Qu’est-ce qu’on fait là-bas ? Faisons le tour de l’endroit.

Photo : General Motors Une chambre froide au centre de Kapuskasing

Les chambres froides

Bien franchement, j’avais un peu de difficultés à imaginer d’avance ce qui se faisait là-bas. Je voyais des démarrages par temps froid, la cueillette de données et beaucoup d’essais routiers. La réalité est un peu plus complexe que cela.

Par exemple, les récents investissements ont permis au centre d’ajouter trente chambres froides où il est possible de recréer un environnement où la température est de -45 degrés Celsius. Pour avoir déjà expérimenté ce genre de froid glacial en Alaska, ainsi que dans ladite chambre froide, je peux vous confirmer que ça n’a rien d’intéressant. Il suffit de trente secondes pour sentir nos narines se coller.

Dans ces chambres, on peut laisser un véhicule pour simuler une nuit, voire une journée à l’arrêt dans un tel climat, le tout pour évidemment évaluer son démarrage par temps très froid. On aurait bien aimé assister à un tel démarrage, ou encore pouvoir consulter le genre de données qu’on recueille avec ces tests, mais il faut croire que GM souhaite conserver quelques secrets.

Photo : D.Rufiange Des travées d'essai au centre de Kapuskasing

Solidité et durabilité

Puis, un long bâtiment composé de deux travées spécialement aménagées permet d’effectuer des allers-retours à différentes vitesses sur divers types de surfaces représentant nos belles routes. On y vérifie entre autres les bruits de caisse qu’il est possible d’entendre lorsqu’on circule sur des chemins abîmés. Et puisque c’est souvent pire par temps froid, l’endroit est tout désigné pour déceler ce qui pourrait être des défauts de fabrication, par exemple.

Il est aussi idéal pour mesurer l’endurance et la durabilité des modèles.

Photo : General Motors Bornes de recharge au centre de Kapuskasing

Bornes de recharge

Nous avons aussi effectué un arrêt aux plus récentes installations de recharge aménagées sur place. Une petite surprise nous attendait alors qu’on a découvert une borne de niveau 3 offrant une capacité de 400 kW. Ces dernières ne sont pas encore « officiellement » sur le marché, mais ça ne saurait tarder. Avec elle, la compagnie explique pouvoir récupérer 213 km d’autonomie en seulement 10 minutes. En tout, six bornes de niveau 3 sont présentes sur place, ainsi que 21 de niveau 2.

Nos hôtes nous ont aussi fait découvrir les pistes d’essais du centre. L’une d’elles est située sur un aéroport qui n’est plus utilisé et qui se transforment en immense patinoire pour des tests plus dynamiques. Un circuit courtier de 3,6 km équipé de caméras et d’un réseau Wi-Fi sert également pour les simulations de conduites par temps froid.

Nous avons pu brièvement les emprunter, au volant du nouveau Cadillac Lyriq, rien de moins. Un modèle en tout point impressionnant. Nous aurons l’occasion de revenir sur son cas.

Photo : General Motors Un Cadillac Lyriq au centre d'essai de Kapuskasing

24/7

Et puisque ces tests doivent se dérouler sur une période de trois ou quatre mois, on ne prend pas de pauses. Les modèles (ils sont entre 150 et 250 à être évalués chaque année) sont évalués 24 heures par jour, ce qui se traduit par l’équivalent de deux années d’usure sur la route, en condition hivernale.

Il est aussi intéressant de souligner que tous les véhicules de General Motors destinés à l’Amérique du Nord doivent passer par Kapuskasing pour répondre aux exigences qu’on attend d’eux en fait de durabilité.

Et si vous vous posez la question, oui, les propositions électriques sont soumises aux mêmes exercices. Bien évidemment, on surveille de près d’autres paramètres, comme le travail et l’efficacité de la pompe à chaleur lorsque cela s’applique, ainsi que les résultats en matière d’autonomie par temps froid.

Il aurait été aussi intéressant qu’agréable d’obtenir des chiffres, mais aucune langue ne s’est déliée sur place pour nous livrer des données. Ce qu’on a appris, cependant, c’est que les chiffres officiels concernant l’autonomie électrique des véhicules de la compagnie sont calculés à Kapuskasing.

Votre humble serviteur a bien tenté d’obtenir plus d’informations, en vain. Ce qu’on a bien accepté de me dire, c’est que l’on compilait plusieurs données en tenant compte d’une foule de paramètres, que ce soit la température extérieure, mais aussi avec un véhicule qui fonctionne avec toutes les accessoires en marche, certains seulement, ou encore avec une cabine tenue à des températures plus froides que ce qu’on voudrait bien endurer au volant l’hiver.

Photo : General Motors Des chambres froides au centre d'essai de Kapuskasing

Le mot de la fin

La visite du centre a été fort intéressante, mais bien franchement, nous aurions aimé ressortir de l’endroit avec un peu plus d’informations « chaudes ». On comprend toutefois la nature secrète des données qui sont ramassées là-bas.

Conséquemment, on ne peut pas dire qu’on a appris des choses renversantes au centre d’essais par temps froid de GM, mais on a pu constater tout le sérieux que mettait l’entreprise pour préparer ses véhicules de façon à ce qu’ils puissent fonctionner adéquatement lorsque mère nature décide de nous les geler.