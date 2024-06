General Motors (GM) réduira d’au moins 50 000 unités ses objectifs de production de véhicules électriques pour l’année 2024. Ainsi, plutôt que d’assembler 300 000 modèles, elle pourrait en fabriquer entre 200 000 et 250 000.

La nouvelle a été partagée par Paul Jacobson, le directeur financier de GM, lors de la conférence mondiale de l’industrie automobile de la Deutsche Bank.

Cette décision est « motivée à 100 % par la demande », a-t-il déclaré, car GM a surmonté ses problèmes d’approvisionnement en modules de batterie et est « en bonne voie » pour produire 300 000 unités cette année.

Cette nouvelle survient au moment où la compagnie arrive avec trois nouveaux modèles sur le marché avec les Chevrolet Equinox EV, Silverado EV et Blazer EV.

S’il y a du positif dans tout cela, c’est que GM prévoit que d’ici le quatrième trimestre, ses véhicules électriques vont présenter un bilan rentable, c’est-à-dire qu’ils seront en mesure de couvrir le coût de leur production. Cela va survenir lorsque 200 000 véhicules environ auront été produits.

« Nous avons été très cohérents dans la construction d’une plateforme et dans la croissance des véhicules à partir de celle-ci, et nous avons été capables de le faire d’une manière qui répond aux attentes des clients et qui nous permet d’atteindre la rentabilité. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où nous donnons un objectif de production, puis nous produisons aveuglément et nous nous retrouvons avec des centaines de milliers de véhicules en stock parce que le marché n’est pas encore là », a ajouté Paul Jacobson.

Le Cadillac Lyriq | Photo : Cadillac

Et les progrès commencent à se voir. En mai, en raison de l’offre bonifiée, GM a enregistré son meilleur mois de vente, avec plus de 9500 unités tout électriques. La compagnie s’attend à ce que les bénéfices du deuxième trimestre soient meilleurs que ceux du premier, lorsqu’elle a déclaré un bénéfice net de trois milliards, sur un chiffre d’affaires de 43 milliards (devises américaines).

GM va publier ses résultats financiers du deuxième trimestre le 23 juillet. Il sera intéressant de comparer.

Et malgré un ralentissement de la croissance anticipée de la demande en véhicules électriques, les choses progressent. Selon S&P Global Mobility, les parts de marché des véhicules électriques en Amérique du Nord de janvier à avril 2024 ont été de 7,1 %, contrairement à 6,9 % pour la même période l’année dernière.

Quant au ralentissement de la croissance anticipée, les chiffres suivants parlent d’eux-mêmes. Les ventes de véhicules électriques au premier trimestre ont augmenté de 2,6 % cette année par rapport à l’année dernière, mais elles sont en recul de 15,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2024, selon les données de Cox Automotive.