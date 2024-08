GMC dévoile son Terrain 2025

Le GMC Terrain fait peau neuve pour l’année 2025. Aujourd’hui, la division de camions de General Motors (GM) en a profité pour dévoiler la nouvelle cuvée. Sans surprise, une foule de changements sont au menu.

GMC Terrain 2025 – quoi de neuf ?

D’abord, il faut souligner que l’arrivée des différentes déclinaisons du modèle va se faire de façon graduelle. La première qui nous sera proposée est la variante Elevation. En 2025, le modèle haut de gamme Denali va suivre, talonné de près par la livrée AT4 qui est davantage axée sur la conduite hors route. Dans son cas, on va parler d’un modèle 2026.

GMC Terrain 2025, trois quarts avant | Photo : GMC

Design du GMC Terrain 2025

Esthétiquement, GMC ajoute du muscle au style de son baroudeur, qui se distinguait déjà de cette façon vis-à-vis le cousin Equinox chez Chevrolet, qui est aussi renouvelée pour 2025. Ce qu’on remarque, c’est que le style, particulièrement à l’avant, emprunte la recette adoptée avec les plus gros VUS de la marque, comme le Yukon.

Ainsi, la calandre relie les nouveaux phares aux phares antibrouillards pour créer une signature unique. Et pour la première fois, le GMC Terrain pourra être livré avec une option bicolore, avec un toit noir ou gris. C’est à la mode à travers l’industrie et GMC emboîte le pas.

Le modèle, en configuration Elevation, sera chaussé de pneus de 17 pouces.

GMC Terrain 2025, intérieur | Photo : GMC

GMC Terrain 2025, sièges | Photo : GMC

À l’intérieur

À bord, la nouvelle présentation met l’accent sur des traits élancés, ce qui a pour effet d’accentuer la largeur. Les accents de chrome sont présents un peu partout, y compris à la partie supérieure des portières et à la console centrale.

GMC fait état de la recharge sans fil pour cellulaire comme étant livrable (option). C’est dommage. On devine (et souhaite) qu’elle sera de série avec les versions plus haut de gamme qui suivront.

En revanche, le Terrain 2025 va proposer de série un volant et des sièges avant chauffants, ainsi que 15 caractéristiques de sécurité. Ces dernières incluent entre autres un freinage d’urgence amélioré avec une meilleure détection des cyclistes, des situations d’urgence aux intersections et de la circulation transversale arrière. Une alerte latérale pour les cyclistes est aussi ajoutée à la liste.

GMC Terrain 2025, écran de données | Photo : GMC

Technologie du GMC Terrain 2025

Le système multimédia va se déployer sur une diagonale de 15 pouces, alors que l’écran d’information du conducteur va s’étendre sur 11 pouces pour fournir tous les renseignements relatifs à la conduite. GMC mentionne que jusqu’à trois applications pourront être visualisées simultanément pour afficher des informations clés sur l’écran de 15 pouces.

Le système va profiter de l’intégration des services de Google, qui vont permettre au conducteur de répondre à des messages texte, d’obtenir des itinéraires via Google Maps ou de contrôler certaines fonctions du véhicule avec une kyrielle de commandes vocales. Les conducteurs pourront également ajouter des applications telles que Spotify pour écouter leur musique et leurs baladodiffusions préférées.

Jusqu’à huit angles de caméra, y compris un rétroviseur à affichage numérique (première fois pour le GMC Terrain), représentent aussi des nouveautés.

L’équipement du Terrain 2025 va aussi inclure l’accès à Internet, des essuie-glace (chauffants) qui détectent la pluie et un hayon à déploiement électrique.

GMC Terrain 2025, trois quarts arrière | Photo : GMC

AT4 et Denali

Quant à la version AT4 et à la déclinaison Denali, les informations suivront. La compagnie fournit quelques détails, comme le fait que la variante AT4 va profiter d’un mode de conduite exclusif et d’une garde au sol plus élevée, mais attendons de voir le modèle se pointer sur le marché avant de l’analyser en profondeur.

GMC Terrain 2025, écusson | Photo : GMC

Motorisation du GMC Terrain 2025

Mécaniquement, tous les GMC Terrain 2025 seront équipés d’un 4-cylindres turbo de 1,5 litre offrant 175 chevaux et 203 lb-pi de couple, une mécanique mariée à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Celle-ci distribue la puissance aux quatre roues avec la version Elevation.

Il faudra voir si GMC va proposer des modèles d’entrée de gamme à traction un peu plus tard.

Bref, on a une première idée de ce qui nous attend avec le Terrain 2025, mais la gamme reste à se définir.