Un hayon multifonction pour le Ford F-150  ?

Lorsque Ford a présenté la nouvelle mouture de sa camionnette F-150 en juillet dernier, on a eu droit à une panoplie d’innovations, mais pas à un hayon multifonction du genre que l’on retrouve chez la concurrence.

Or, depuis le lancement de la nouvelle génération de la camionnette Sierra chez GMC, la chose est à la mode. Rappelons que cette division de GM (General Motors) a introduit un hayon qui se déploie de six façons différentes, question d’offrir plus de polyvalence aux utilisateurs.

Ram a suivi peu de temps après avec un hayon qui peut s’ouvrir en deux sections, de façon latérale, en plus de la manière traditionnelle. Puis, on apprenait récemment que Chevrolet travaillerait sur son propre hayon multifonction pour son modèle Silverado.

Tout ça laisse Ford seule dans son camp. Au lancement du F-150, Dawn Piechocki, responsable de l’ingénierie, avait déclaré au site Ford Authority que la clientèle souhaitait utiliser la zone arrière pour le travail. C’est pour cette raison que la compagnie a conçu un hayon visant à d’abord accommoder les travailleurs. Le portillon arrière du nouveau F-150 comprend par exemple un endroit pour déposer sa tablette et ses crayons, ainsi que des taquets et une surface coulissante, offerte en option.

Photo : Ford Ford F-150 2021, hayon ouvert

Cependant, en raison de ce qui se fait ailleurs, la compagnie songerait à revoir sa stratégie. Une des idées qui serait sur la table est décrite comme une « disposition en forme de porte de grange avec trois sections verticales ». Elles pourraient s’abaisser comme un hayon traditionnel, ou être « ouvertes individuellement en trois parties — de gauche à droite ou de droite à gauche ». Reste à voir si cette approche pourrait être compatible avec ce que la compagnie offre déjà et que l’on décrivait plus haut. Peut-être offrira-t-on l’un ou l’autre ?

On demeure dans la spéculation pour l’instant, mais le site qui rapporte la nouvelle, Ford Authority, croit que cette innovation pourrait être intégrée au modèle actuel dans un avenir rapproché.

Une histoire à suivre.