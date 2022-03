La nouvelle génération du Ford F-150, apparue sur le marché pour l’année 2021, a déjà été rappelée à sept reprises pour différents problèmes (six sont pour l’instant répertoriés sur le site de Transports Canada). Ajoutez une huitième campagne à cette liste alors que cette fois, 157 036 modèles sont invités à l’atelier pour voir leur moteur d’essuie-glace être remplacé gratuitement.

Le problème est attribuable à un défaut de fabrication du fournisseur. Concrètement, les moteurs défectueux peuvent griller et cesser de fonctionner après quelques mois d’usage seulement. Ford a déclaré avoir reçu 758 notifications de garantie à la mi-février, mais n’avait connaissance d’aucun accident ou blessure liés à ce problème.

Évidemment, des essuie-glace qui ne fonctionnent pas peuvent représenter un danger pour la sécurité, spécialement en hiver. On le devine, le risque de problème doit être plus grand là où les pluies sont plus fortes et les hivers plus intenses.

Le rappel concerne les modèles construits à l’usine de Dearborn entre le 8 janvier 2020 et le 22 mars 2021, ainsi que des unités assemblées à l’usine de Kansas City du 12 février 2020 au 22 mars 2020.