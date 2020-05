La nouvelle Honda Civic Type R 2021 est, promesse du constructeur, plus rapide qu’auparavant. Ainsi, lorsque Honda Canada a mis en vente (précommande) une édition limitée de l’édition 2021, les 100 unités offertes ont très rapidement trouvé preneurs.

Concrètement, il n’a fallu que quatre minutes pour que les unités de l’édition limitée de la Type R soient réservées sur le site web de la division canadienne du constructeur automobile la semaine dernière.

L’édition spéciale Type R intègre toutes les mises à jour apportées au modèle pour l’année-modèle 2020, ainsi que des améliorations supplémentaires destinées à garantir que ces 100 unités seront légales pour la route lorsqu’elles seront livrées à leurs nouveaux propriétaires, certes impatients de mettre la main dessus.

Photo : Honda Honda Civic Type R 2021 édition limitée, profil

Plus précisément, l’édition limitée se distingue de l’édition régulière par ses jantes en alliage d’aluminium léger fabriquées par BBS, un poids total plus léger (grâce à une utilisation plus limitée de matériaux d’insonorisation) et des pneus de piste haute performance Michelin Pilot Sport CUP2.

Elle est également dotée d’une couleur extérieure unique, le Jaune Phoenix, qui rend hommage aux modèles Type R du passé. La voiture est également parée d’éléments contrastants noirs brillants sur le toit, la prise d’air sur le capot, les rétroviseurs latéraux et l’écusson Civic chromé sur le hayon. Évidemment, comme toute édition limitée qui se respecte, une plaque de série numérotée est incluse.

Photo : Honda Honda Civic Type R 2021 édition limitée, avant

Sinon, cette édition spéciale tape-à-l’œil de la Type R utilise le même moteur 4-cylindres turbo de 2 litres à injection directe que la Type R régulière avec une puissance de 306 chevaux et 295 livres-pieds de couple. Cette dernière est transmise aux roues avant par une boîte de vitesses manuelle à six rapports et via un différentiel à glissement limité. Les paramètres de performance peuvent être ajustés en basculant entre les modes de conduite Confort, Sport et +R.

Les acheteurs qui ont réservé le modèle en ligne ont dû débourser 1000 dollars afin de démontrer le sérieux de leur engagement. Le prix actuel de l’édition limitée n’a pas encore été annoncé.

Photo : Honda Honda Civic Type R 2021 édition limitée, trois quarts avant

Photo : Honda Honda Civic Type R 2021 édition limitée, roue, phares

Photo : Honda Honda Civic Type R 2021 édition limitée, de haut

Photo : Honda Honda Civic Type R 2021 édition limitée, frein