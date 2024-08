Honda fait revivre un concept de 1984 pour Pebble Beach

Honda va faire parler d’elle sur une note très positive au prochain Concours d’élégance de Pebble Beach, qui va se tenir lors de la troisième semaine du mois d’août. En effet, la firme japonaise a décidé de faire revivre l’un des plus importants concepts de son histoire, le HP-X.

Dévoilée au Salon de l’auto de Turin en 1984, cette sportive à moteur central avait été dessinée par la firme Pininfarina et c’est dans les ateliers de ce groupe légendaire qu’elle est retournée pour retrouver ses airs de jeunesse. La voiture sera inscrite dans une catégorie de concepts et pourra remporter un prix lors du mythique concours de Pebble Beach.

Le modèle, qui est environ quatre pouces plus courts qu’une Toyota GR86, pour vous donner une idée de ses proportions, ne fait que 43,7 pouces de haut, soit seulement 3,7 pouces de plus que la légendaire GT40 de Ford, là aussi pour vous donner un outil de comparaison. Le concept HP-X ne possède pas de portières. Un toit en plexiglas qui se soulève d’un trait en permet l’accès.

Le concept Honda HP-X, trois quarts arrière | Photo : Honda

Vous le remarquez, l’aérodynamisme de ce modèle était avancé pour son époque. Pour limiter son poids, le kevlar et la fibre de carbone avaient été mis à profit. Mécaniquement, un moteur V6 de 2,0 litres à double arbre à cames et comptant 24 soupapes était à l’animation. À bord, les écrans fournissaient des donnes télémétriques en temps réel et un système GPS était même de la partie.

Évidemment, cette étude n’a jamais vu la production. Cependant, Honda a toujours affirmé qu’elle avait inspiré et guidé l’équipe responsable du développement de la NSX qui allait apparaître à la fin de la décennie.

Il est toujours intéressant de voir un constructeur se tourner vers son passé pour lui rendre hommage. C’est une chose que trop de marques oublient de faire, elles qui se perdent souvent en essayant d’avancer, mais en oubliant ce qui les a façonnés.

Espérons que Honda se retrouve un peu avec cet exercice.

Le concept Honda HP-X, de profil | Photo : Honda

Le concept Honda HP-X, trois quarts avant | Photo : Honda

Le concept Honda HP-X, de haut | Photo : Honda

Le concept Honda HP-X, intérieur | Photo : Honda

Le concept Honda HP-X, volant, console | Photo : Honda