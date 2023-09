GM Design partage une nouvelle image d’un concept Buick

• Le département du design de GM a publié une image montrant le design d’un concept Buick.

La page Instagram du département de design de General Motors nous propose souvent des sketches de véhicules montrant le travail de ses stylistes. Tout récemment était apparue une esquisse montrant à quoi pourrait ressembler un Blazer électrique basé sur le modèle K5 original.

Cette semaine, c’est le croquis d’un VUS de Buick qui est à l’honneur. L’œuvre est signée par le designer Geoffrey Richmond. Ce dernier a donné vie à un VUS surélevé doté d’une garde au sol très généreuse, de roues immenses et d’une carrosserie inspirée par le nouveau langage stylistique de la marque. On a pu voir celui-ci une première fois avec le concept Wildcat de l’année dernière, et qui est repris par les plus récents produits de la marque.

Cette signature sera d’ailleurs celle du premier VUS électrique de Buick qui est attendu ici d’ici la fin de l’année, soit l’Electra E5.

Quant au design, il détonne. L’avant est dominé par des phares de jour très mince situés à la limite du capot. Ils sont accompagnés des phares qui eux sont placés aux extrémités avant du véhicule. Des ailettes disposées de chaque côté du capot semblent être le prolongement logique de la ceinture de caisse et donnent une allure singulière au modèle. Le reste de la carrosserie semble très lisse et l’on note aussi une fenestration plutôt réduite, résultat de la ceinture de caisse élevée.

Bien sûr, il s’agit d’un croquis ; aucun modèle de production ne ressemblerait à cela, mais son design pourrait fortement s’en inspirer.

Nouveau concept de Buick Photo : General Motors

Et c’est là que l’esquisse est intéressante. Elle démontre à quel point on laisse les esprits créateurs s’exprimer chez GM. Pour une marque comme Buick, qui a besoin de rajeunir sa clientèle, c’est plus qu’intéressant.

Aussi, ce qu’on peut voir de l’intérieur avec les appuis-tête nous fait comprendre qu’on est en présence d’un modèle offrant trois rangées. Il est clair que tous les constructeurs y compris Buick voudront offrir des solutions de rechange aux Kia EV9, Rivian R1S et Volvo EX90, sans compter tous les autres modèles électriques à trois rangées qui sont prévus à travers l’industrie.

Ce qu’on doit retenir de ce croquis, c’est que Buick a assurément l’intention de frapper un grand coup dans ce segment, elle qui aura plusieurs autres modèles électriques à nous présenter d’ici la fin de la décennie.

N’oublions pas que la marque a réservé neuf appellations pour ses futurs produits électriques, soit Electra E1 à E9.