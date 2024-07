Honda donne un aperçu du Passport 2026

Honda prépare tranquillement l’arrivée de la prochaine génération de son VUS de taille intermédiaire Passport. Mardi, la compagnie a dévoilé une vidéo nous donnant un aperçu de la version TrailSport de la prochaine cuvée, qui est attendue comme produit 2026.

La version TrailSport, rappelons-le, est celle qui met l’accent sur la conduite hors route et l’aventure, avec des détails esthétiques et quelques caractéristiques singulières.

Ce qu’on peut voir sur la vidéo partagée par Honda, c’est une version qui semble offrir un style robuste encore plus affirmé. Il faut dire que l’approche actuelle est plutôt timide lorsqu’on la compare à celle d’autres constructeurs et leur interprétation respective de ce genre de déclinaison.

Ce que l’on remarque avec le modèle que l’on peut voir, ce sont de nouveaux phares, mais surtout, une prise d’air sur le capot et une grille complètement redessinée mettant de l’avant le logo de Honda, mais aussi les lettres formant le mot Passport juste en dessous. Un des accents décoratifs de la grille est porteur du nom de la déclinaison du modèle, en l’occurrence TrailSport ici.

