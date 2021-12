Honda procède au rappel de certains modèles récents de VUS Pilot et Passport et de camionnettes Ridgeline en raison d'un verrou de capot potentiellement défectueux qui pourrait entraîner l'ouverture du capot lorsque le véhicule est en mouvement.

Le rappel touche plus de 725 000 véhicules aux États-Unis et 51 325 au Canada. Les modèles concernés sont : Pilot 2016-2019, Passport 2019 et Ridgeline 2017-2020. Voici comment le site de Transports Canada explique le problème : « Le boulon de fermeture de capot de certains véhicules pourrait se séparer du capot et laisser ce dernier s'ouvrir en cours de conduite. »

Le site indique également que les propriétaires qui remarquent que le capot se détache ou vibre doivent considérer cela comme un signe que le loquet est peut-être défectueux.

Honda offre une page web qui permet aux propriétaires des modèles touchés de vérifier si leur véhicule est visé ou non par le rappel.

Le risque de défaillance de ce loquet est évident, car le capot se soulevant ferait perdre au conducteur la vue de la route et entraînerait un risque sérieux d'accident et de blessure.

Honda indique qu'elle informera les propriétaires des véhicules concernés par courrier et leur demandera de se rendre chez un concessionnaire pour faire inspecter la gâche du loquet de leur véhicule. Les techniciens pourraient décider d'installer une plaque de support pour la gâche, voire de remplacer le capot si nécessaire.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!