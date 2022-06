Avec l’avènement des véhicules électriques, et de la technologie qui l’accompagne, on voit des entreprises issues de l’électronique faire des incursions dans l’univers automobile. La tendance est encore toute fraîche, mais elle va prendre de l’ampleur au cours des prochaines années et décennies.

On a déjà fait état des plans possibles d’Apple, mais rien ne s’est concrétisé jusqu’ici. Là où ça prend de plus en plus forme cependant, c’est du côté de Sony. Au départ, le géant de l’électronique nous avait présenté un concept en disant qu’il ne souhaitait pas produire des voitures, mais l’entreprise s’est depuis ravisée.

Concrètement, Sony va de l’avant en grand avec l’aide d’une autre firme japonaise, le constructeur automobile Honda.

Photo : Sony Le prototype Vision-S SUV de Sony

En mars dernier, les deux firmes avaient annoncé leur intention de créer une coentreprise pour construire des véhicules électriques. Aujourd’hui, les deux s’entendent sur le fait que ladite coentreprise sera gérée en tant que société indépendante et autonome.

« Nous sommes d’avis qu’il est préférable de rendre la coentreprise indépendante à long terme plutôt que de la placer sous la tutelle de Sony ou de Honda », a déclaré Kenichiro Yoshida, le président et directeur général de Sony, au quotidien Nikkei.

Bien qu’il ait mentionné que la coentreprise pourrait faire l’objet d’une première offre publique visant l’émission d’actions, Kenichiro Yoshida n’a pas donné de détails sur cette éventualité.

Le plan de Sony et de Honda est de construire et de commercialiser le véhicule d’ici 2025. Honda sera chargé de l’assembler à l’intérieur d’une de ses usines. Sony, quant à elle, développera et fournira la plateforme à Honda. On ne sait pas encore si la version de production aura un lien quelconque avec le Vision-S présenté par Sony, mais il est permis de croire que certains de ses éléments seront retenus.

Rappelons que Sony a déjà présenté deux concepts par le passé, soit la berline Vision-S, ainsi que le VUS Vision-S. Les deux ont été créés en collaboration avec de grandes firmes comme Magna Steyr, Bosch, ZF, Continental, Nvidia et Qualcomm.