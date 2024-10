Nissan rejoint le réseau ChargeScape

Nissan a annoncé qu’elle rejoignait le réseau ChargeScape, l’alliance créée l’automne dernier par trois de ses concurrents, soit Ford, Honda et BMW.

ChargeScape a créé une plateforme unique qui relie les fournisseurs d’électricité, les constructeurs d’automobiles et les conducteurs de véhicules électriques et aide à gérer la consommation d’énergie aux États-Unis et au Canada. Le logiciel a été mis en service en septembre et intègre sans fil les véhicules dans le réseau électrique, améliorant ainsi la stabilité du réseau et permettant aux conducteurs d’économiser de l’argent sur les frais de recharge, selon les dires de l’entreprise.

La nouvelle de Nissan nous arrive alors que l’un des événements les plus importants de l’industrie des véhicules électriques, le Battery Show, a fait ses débuts hier, le 7 octobre.

En prenant des parts équivalentes à 25 % dans ChargeScape, Nissan devient un partenaire à part entière. Une fois la transaction finalisée, la firme japonaise déclare qu’elle va commencer à offrir les services de ChargeScape aux propriétaires de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada.

Parmi les fonctionnalités offertes par le système, les utilisateurs peuvent choisir d’interrompre la recharge lorsque la demande d’électricité est forte et que le réseau est près de sa capacité. Les conducteurs de véhicules électriques peuvent choisir de réinjecter dans le réseau l’électricité dont ils n’ont pas besoin grâce au logiciel, ce qui permet de réduire encore les coûts de recharge.

Chargepoint comprend maintenant quatre partenaires à part égal : Ford, Honda, BMW et Nissan | Photo : Chargescape

Le groupe ChargeScape a annoncé deux nominations en septembre, soit celle de Joseph Vellone au poste de chef de la direction, ainsi que celle de Kalidindi Raju au poste de directeur de la technologie. Joseph Vellone a rejoint l’entreprise ev.energy, qui travaillait également dans le domaine des services publics et de la recharge des véhicules. Kalidindi Raju travaillait dernièrement au Boston Consulting Group, où il faisait partie de l’équipe chargée de l’énergie et de l’environnement.

« La décision de Nissan de nous rejoindre souligne son engagement à aider la clientèle à effectuer des recharges à moindre coût et de manière durable, et met en évidence la position centrale de ChargeScape dans le domaine de l’intégration véhicule réseau », a déclaré Joseph Vellone via un communiqué.

En comptant la berline compacte LEAC, lancée en 2011, ainsi que le nouveau VUS Ariya, Nissan a vendu plus de 200 000 VE aux États-Unis. À travers le monde, on parle de plus de 500 000 véhicules tout électriques écoulés par l’entreprise.

« ChargeScape nous aide à mettre en relation de manière plus pratique et plus efficace les services publics et les conducteurs de VE, ce qui rend l'expérience de la propriété plus intéressante pour les conducteurs en leur offrant des incitations à participer à des programmes de gestion de la charge et de véhicules connectés au réseau », a déclaré Kent O'Hara, président de l'activité batteries 4R de Nissan, dans un communiqué. « En rejoignant ChargeScape, nous contribuons à la réduction des émissions de CO2 à l'échelle nationale en permettant aux services publics d'utiliser le stockage d'énergie des batteries de VE pour équilibrer les pics de demande du réseau tout en optimisant l'utilisation des sources d'électricité renouvelables. »