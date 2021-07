Des rumeurs concernant la renaissance possible de la marque Hummer sous forme électrique ont fait surface quelques fois depuis deux ou trois ans. Et voilà qu’elle revient une fois de plus dans l’actualité, donnant ainsi du poids à l’argument « il n’y a pas de fumée sans feu ».

Cette fois, c’est le magazine Reuters qui revient à la charge. La publication prétend qu’un Hummer entièrement électrique pourrait éventuellement rejoindre la famille de VUS et de camionnettes GM (General Motors) et que la production aurait lieu à l’usine Detroit-Hamtramck de l’entreprise.

On parle même d’un délai de deux ans chez Reuters.

On se souviendra qu’en 2008, GM avait présenté le concept HX. Ce véhicule préfigurait un éventuel rival au Wrangler de Jeep. La suite des choses n’a jamais pu être, puisque la crise financière est venue décider du sort de Hummer en un rien de temps.

Récemment, et parallèlement à cette histoire, la compagnie AM General, celle qui avait vendu le nom Hummer à GM, a dévoilé une version militaire du Jeep Gladiator. Chez GM, la camionnette Colorado est également sur les rangs pour un contrat militaire.

Ce sera à voir, bien sûr, mais pour les constructeurs, on parle d’avenues payantes ici, tant sur le plan financier que sur celui de la visibilité.

Quant à un éventuel Hummer électrique, la chose serait « considérée » chez GM, mais la mise en marché d’une camionnette électrique, de même que d’un VUS électrifié chez Cadillac serait prioritaire ; le premier doit voir le jour en 2021, le deuxième en 2023. Si le Hummer branché le jour, on peut imaginer que ça viendra bien après.