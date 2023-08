Un bébé Defender chez Land Rover dès 2027 ?

• Land Rover aurait l’intention de proposer un plus petit Defender, tout électrique, d’ici environ cinq ans.

La classification des modèles est parfois difficile à suivre chez Land Rover, surtout que le style de plusieurs d’entre eux est très similaire. Heureusement, ces dernières années, on a vu le Defender arriver avec une robe passablement singulière. Le nouveau Ranger Rover a fait de même l’an dernier.

On se dirige peut-être vers une certaine différentiation à travers les trois familles de produits que compte commercialiser la gamme, soit Defender, Discovery et Range Rover.

Du côté de la famille Defender, on a bien sûr droit au modèle du même nom depuis quelques années. Ce dernier se présente avec deux empattements différents et trois longueurs distinctes.

Le Land Rover Defender 90 Photo : V.Aubé

Il serait rejoint par un plus petit modèle. Selon ce que rapporte le magazine Autocar, le projet aurait reçu l’approbation de la haute direction. Citant le grand patron de la compagnie, Adrian Mardell, la publication ajoute que le VUS, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, reposera sur la future plateforme EMA (Electrified Modular Architecture), conçue et pensée pour les véhicules électriques. C’est cette même architecture qui sous-tendra les prochains Range Rover Evoque, Range Rover Velar et Discovery Sport.

Si les quatre vont partager certaines composantes, ils ne devraient pas se ressembler de l’extérieur, surtout dans le cas du petit Defender qui devrait adopter des éléments de styles propres à son grand frère. Et considérant la vocation historique du nom Defender, on peut s’attendre à un petit baroudeur aux formes plus carrées et robustes, capable d’aller loin hors des sentiers battus. Un modèle comme le Velar aura assurément une vocation plus urbaine, et le style qui vient avec.

Malgré tout, Autocar décrit ce futur bébé Defender comme étant plus axé sur la route que le Defender actuel. Il s’étendrait sur 181 pouces, serait large de 79 pouces et s’élèverait jusqu’à 71 pouces. À titre comparatif, le Defender 110 que l’on connaît bien fait 197 pouces en longueur, 83 en largeur et 77 en hauteur.

Mécaniquement, on verra bien, car le modèle n’en est qu’à premières phases de développement. On peut toutefois s’attendre à une architecture de 800 volts, à une capacité de recharge de 350 kW, et à des technologies plus avancées en matière de batteries. À la vitesse où évoluent les choses, si le modèle nous arrive dans quatre ans, qui sait ce qu’il va cacher comme éléments novateurs ?

S’il est proposé sur notre continent, on peut imaginer des débuts autour de 2027, peut-être comme modèle de ce millésime, ou de 2028.

C’est encore loin, on s’entend là-dessus, mais cette nouvelle donne une idée des plans de Land Rover en matière d’électrification.