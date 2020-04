En mars dernier, lorsque Hyundai a présenté la nouvelle génération de sa berline Elantra, elle a annoncé qu’une version sportive de sa série N Line serait bientôt livrable.

Aujourd’hui, la firme coréenne a donné un avant-goût de sa sportive à venir. On n’a pas encore droit aux détails techniques, mais on sait que l’Elantra N Line va profiter d’améliorations sous le capot et à la hauteur du châssis, sans compter qu’elle présentera des traits distinctifs en matière de style.

Rappelons que chez Hyundai, la nouvelle lignée de produits N Line fait référence aux versions plus sportives des modèles existants. Cependant, on ne parle pas de produits au côté débridés qui voient seulement la lettre N être ajoutée à leur nomenclature, comme la Veloster N.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N Line 2021, trois quarts arrière

Pour Hyundai, il s’agira d’une première version N Line de la berline Elantra. Cependant, elle commercialise déjà une variante N Line de l’Elantra 5-portes (GT). La mécanique de cette dernière est celle de l’ancienne Elantra Sport, ce qui laisse place à la spéculation concernant ce qui équipera la nouvelle variante qui vient, essentiellement, remplacer la livrée Sport.

Mécaniquement, l’Elantra Sport profitait d’un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre développant 201 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Ce dernier était associé à une transmission automatique à sept rapports et double embrayage. Il a été brièvement proposé avec une boîte mécanique à six vitesses.

L’Elantra Sport présentait également de subtils changements stylistiques, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, ainsi qu’une amélioration de son système de freins et de sa suspension. Le changement le plus important avec cette version a été l’adoption d’une suspension arrière indépendante multibras à la place des poutres de torsion utilisées sur les versions antérieures.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N Line 2021, avant

La prochaine Elantra N Line devrait s’inscrire dans la même veine, tout en demeurant un peu moins performante qu’un modèle comme la Veloster N.

C’est également le cas pour la Sonata N Line annoncée par Hyundai à la fin 2019. Un moteur plus puissant, une transmission à double embrayage et de petites modifications de la suspension rendent cette variante plus incisive qu’une Sonata régulière, sans être un modèle N à part entière.

Et on ne s’arrêtera pas là chez Hyundai. Un Tucson N Line a été dévoilé en 2019, bien que Hyundai n’ait pas envisagé de l’introduire en Amérique du Nord… pour l’instant. La firme travaille également sur un Kona N et le petit VUS Venue pourrait également recevoir le traitement N.

Quant à la berline Elantra 2021 redessinée, elle va se pointer chez les concessionnaires avant la fin de 2020 et la variante N Line devrait suivre peu de temps après.