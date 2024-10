Hyundai a construit son cent millionième véhicule

Hyundai a franchi une étape importante de son histoire dimanche dernier avec la fabrication de son cent millionième véhicule depuis sa création, en 1967.

Pour marquer l’occasion, la compagnie a célébré la chose en remettant à son nouveau propriétaire le cent millionième et un véhicule à être produits par l’entreprise, un Ioniq 5 dans ce cas-ci.

Et pourquoi est-ce que Hyundai a tenu à marquer l’occasion avec la remise du premier modèle fabriqué après le cent millionième ? Pour montrer son engagement à aller plus loin en s’appuyant sur ses réalisations passées, selon le communiqué émis par l’entreprise dimanche.

C’est aussi une belle occasion de conserver le vrai cent millionième exemplaire pour la postérité.

La première usine de fabrication de l’entreprise a vu le jour en 1968. Elle était située à Ulsan, en Corée du Sud. L’entreprise la décrit comme le « berceau du développement de l’industrie automobile coréenne. » C’est là qu’a été produite la première automobile coréenne de masse, la Pony. L’usine peut actuellement produire 1,6 million de véhicules par année.

Bien entendu, le développement de la compagnie a été incroyable au cours des quelque 60 dernières années, avec l’ouverture d’usines en République tchèque, en Inde, en Turquie et aux États-Unis. Et comment passer sous silence, également, le passage de Hyundai au Québec avec l’usine de Bromont ?

Ce qui est incroyable dans tout cela, c’est que la compagnie a fabriqué le cinquante millionième véhicule de son histoire en 2013, soit il y a seulement 11 ans.

« Atteindre une production mondiale cumulée de 100 millions de véhicules est une étape importante qui a été possible grâce à nos clients du monde entier qui ont choisi et soutenu Hyundai depuis le tout début. Relever des défis audacieux et être en quête constante d’innovation nous a permis d’atteindre une croissance rapide et nous permettra de faire “un pas de plus” vers 100 millions d’unités supplémentaires en tant que joueur influant dans le domaine de la mobilité. »

Jaehoon Chang, président-directeur général de Hyundai