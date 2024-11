Hyundai dévoile le concept à hydrogène Intium

Hyundai poursuit sa diversification dans le domaine de la mobilité durable avec le concept Intium, un nouveau prototype de véhicule à pile à hydrogène. Ce VUS électrique de type multisegment sera présenté aux salons de Los Angeles et de Guangzhou en novembre, mais voici un avant-goût.

Une stratégie diversifiée pour la mobilité durable

À l'instar de Toyota et BMW, Hyundai mise sur l'hydrogène pour un futur plus durable. Le constructeur coréen bénéficie d'ailleurs de 27 ans d'expertise dans ce domaine

Contrairement à ses rivaux, Hyundai dispose déjà d'un large éventail de véhicules électriques à batterie sur le marché. Fait notable, ses véhicules à hydrogène sont d'ores et déjà commercialisés, et non pas seulement à l'état de prototypes.

Le concept Hyundai Intium | Photo : Hyundai

Le concept Hyundai Intium, de profil | Photo : Hyundai

Le successeur du Nexo

Le concept Intium, qui pourrait bien préfigurer le successeur du VUS Nexo déjà reconnu pour son autonomie et son efficacité en hydrogène, fera ses débuts lors de deux événements internationaux : le Salon de l’auto de Guangzhou en Chine (15 au 24 novembre) et le Salon de l’auto de Los Angeles (22 novembre au 1er décembre).

Un modèle de série devrait suivre en 2025.

Le concept à hydrogène Hyundai Intium | Photo : Hyundai

Une nouvelle direction stylistique avec « Art of Steel »

Le concept Intium inaugure également un nouveau langage stylistique baptisé « Art of Steel », qui deviendra la signature visuelle des véhicules à hydrogène de Hyundai. Ce design est signé HTWO, la marque de Hyundai dédiée à l'hydrogène.

Le concept Intium a été développé avec trois objectifs principaux : une autonomie accrue grâce à des réservoirs plus grands (plus de 650 km estimés), des performances améliorées (moteur électrique de 150 kW, soit 201 chevaux) et un habitacle spacieux avec des sièges inclinables et un accès facilité par un angle d'ouverture des portes arrière élargi.

Hyundai a également pensé à faciliter le ravitaillement en intégrant un planificateur d'itinéraire spécifique aux véhicules à hydrogène. Le concept Intium propose aussi des fonctionnalités intelligentes comme le Vehicle-to-Load (V2L), qui permet de se brancher directement sur une prise domestique de 220V.