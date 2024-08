Hyundai Ioniq 6 : celle qui ne cesse d’impressionner

Depuis son arrivée sur le marché l’an dernier, la berline Ioniq 6 ne cesse d’impressionner tous ceux qui s’en approchent. Il y a bien sûr ce design qui accroche l’œil, mais les qualités de cette voiture dépassent de loin sa seule apparence physique. Voyons un peu ce qui fait que ce modèle ne cesse de recevoir des accolades.

Son design

Il faut en parler du design de cette Ioniq 6, car il est audacieux, une chose à laquelle Hyundai nous a habitués au fil des années. Un nez plongeant, un toit fuyant à l’arrière, des courbes à n’en plus finir, la Ioniq 6 a été conçue pour fendre l’air, ce qu’elle fait avec merveille, comme en témoigne son autonomie tout électrique qui peut atteindre 581 kilomètres en configuration à deux roues motrices arrière. D’ailleurs, avec un coefficient de traînée de 0,22, elle se classe dans la même catégorie que les modèles les plus résistants au vent, tels que la Mercedes-EQ EQS, la Lucid Air et la Tesla Model S.

Souvent, les gens confondent même son style avec celui d’une Porsche ; voilà un compliment qui témoigne de l’excellent travail des stylistes.



Hyundai Ioniq 6 - Vue interieur | Photo : Hyundai

Intérieur

À l’intérieur, la compagnie a su oser en matière de design avec une présentation des plus minimaliste, mais hyper moderne et fonctionnelle. La planche de bord est meublée par un immense écran qui regroupe en fait deux unités, soit celle contenant les informations relatives à la conduite (devant le conducteur), ainsi que celle regroupant les fonctions et menus du système multimédia.

La console centrale, flottante, comprend rangement et fonctions, et elle surplombe un espace de rangement plus discret, dissimulé plus près du plancher pour des objets que l’on utilise moins lors des trajets.

L’ensemble est marqué par une qualité d’assemblage solide et par l’utilisation de matériaux à la fois modernes et écoresponsables.

Une architecture éprouvée

La Hyundai Ioniq 6 repose sur la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform), une architecture de 800 volts qui offre de multiples possibilités, incluant des temps de recharge très rapides. Concrètement, il est possible de faire passer le niveau d’énergie de cette voiture de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes sur une borne de recharge offrant une puissance maximale de 350 kW. Sur une borne de 50 kW, il est quand même possible de retrouver 127 kilomètres en 20 minutes, ce qui demeure impressionnant.

Et à la maison, calculez la récupération de 57 km pour chaque heure de recharge sur une borne de niveau 2.

Autonomie et puissance

L’autonomie, comme on le mentionnait, est impressionnante à près de 600 km avec une version à propulsion. Même avec le rouage intégral, la capacité est à 509 kilomètres avec des roues de 18 pouces (435 km avec des jantes de 20 pouces). On s’entend qu’avec de telles capacités, l’anxiété reliée à l’autonomie est inexistante.

Pour ce qui est de la puissance, on est bien servi avec la version base qui propose 225 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Avec la configuration à deux moteurs, la capacité est poussée à 320 chevaux et 446 livres-pieds de couple, pour des prestations plus animées. Le temps au 0-100 km/h avec cette approche est à 5,1 secondes, ce qui est probant. Le chrono est de 7,4 secondes avec la version de base.



Hyundai Ioniq 6 - Duo | Photo : D.Boshouwers

Au volant

Mais qu’importe la configuration choisie, les accélérations sont franches et les performances sont au rendez-vous. Surtout, une fois la vitesse de croisière atteinte, on profite d’un silence de roulement vraiment appréciable, en plus d’une douceur de roulement qui n’est rien de moins qu’exceptionnel. Le centre de gravité très bas de l’Ioniq 6 fait aussi en sorte que la tenue de route est optimale, lorsqu’on décide d’attaquer la route que l’on trouve devant nous.

Conclusion

En somme, lorsqu’on fait le tour des qualités de cette voiture, on réalise que Hyundai a accouché d’un futur classique avec ce modèle. Pour le découvrir et en prendre toute la mesure, n’hésitez pas à venir chez Hamel Hyundai pour rencontrer nos spécialistes et faire un essai routier.