Hyundai Ioniq 5 2024 : pour tous les goûts

Hyundai est l’un des constructeurs les plus agressifs en matière d’électrification. Sa gamme de véhicules alimentés par des batteries ne fait que croître et la plateforme qui est utilisée pour les recevoir est l’une des meilleures sur le marché.

En fait, elle est identifiée sous l’acronyme E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Elle a été conçue pour être flexible, si bien qu’elle peut recevoir différents types de modèles. Elle a aussi été pensée pour être très efficace en ce qui a trait à la recharge, notamment avec une architecture de 800 volts.

Et tous les modèles qui en profitent ont aussi été développés avec en tête une chose très importante pour les consommateurs ; l’autonomie. Bref, les modèles qui profitent de la plateforme E-GMP sont très efficaces.

Et ça inclut bien sûr le VUS Hyundai Ioniq 5, qui est sans contredit l’une des vedettes de la famille, qu’importe le type de motorisation utilisé. D’ailleurs, un simple regard sur les routes nous fait réaliser à quel point il est populaire ; il y en a partout !

Mais pourquoi un tel succès ? La réponse tient à quelques éléments.

Hyundai Ioniq 5 RWD - Sous la neige | Photo : D.Boshouwers

Un design

Hyundai, c’est connu et reconnu, est très agressive en matière de design. Ses approches ne font pas toujours l’unanimité, mais lorsqu’elle frappe un coup de circuit, les réactions sont unanimes. Ce fut le cas avec l’Ioniq 5, dont les lignes sont inspirées du concept de la première Pony en 1974, mais à la fois très futuristes et portées vers l’avenir.

Vraiment, on doit parler d’un exercice de style fort à point, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Et parlant de l’intérieur, il est impossible de passer sous silence l’espace à notre disposition. En raison de sa configuration électrique et de l’emplacement de ses batteries dans le plancher, l’Ioniq 5 propose un cocon hyper spacieux où le confort et le dégagement dominent. Le volume de chargement grimpe à 1680 litres lorsqu’on rabat les sièges de la deuxième rangée. Et lorsqu’on les laisse en place, il est à 770 litres.

Les configurations

Grosso modo, vous avez trois options. Vous pouvez opter pour une version Preferred à propulsion, ou encore une variante à rouage intégral profitant du même niveau de finition. Avec la première solution, vous profitez d’un moteur de 168 kW, ce qui équivaut à une puissance de 225 chevaux et à un couple de 258 livres-pieds. En y allant pour le modèle offrant la transmission intégrale, c’est un moteur de 239 kW qui est à votre disposition, pour une capacité de 320 chevaux et un couple de 440 livres-pieds. Les performances sont intéressantes dans les deux cas, alors qu’on réalise le 0-100 km/h en 7,4 secondes avec le premier modèle, 4,9 secondes avec le deuxième.

Et qu’en est-il de la troisième solution ? Elle nous vient de la division de performance N. On parle donc d’un Ioniq 5 N, un modèle offrant jusqu’à 641 chevaux avec l’utilisation d’un mode de suralimentation, pour un temps de 3,4 secondes pour le 0 à 100 km/h. Le Hyundai Ioniq 5 N a été qualifié de bête de piste par tous les experts qui ont eu la chance de le guider sur un circuit.

Quant à l’autonomie, ça va jusqu’à 488 kilomètres pour la version à propulsion.

Et ce qui est intéressant avec tous les véhicules Hyundai construit sur la plateforme E-GMP, c’est que les temps de recharge sont très rapides. On parle d’un temps de moins de 20 minutes pour faire passer le niveau de 10 % à 80 % sur une borne de 350 kW, ce qui est extraordinaire.

Enfin, l’expérience ultime que l’on peut vivre avec ce modèle, elle se trouve derrière le volant. Qu’importe la variante que l’on met à l’essai, la satisfaction est au rendez-vous. Le Hyundai Ioniq 5 propose exactement ce à quoi l’on s’attend d’un véhicule électrique efficace. En d’autres termes, il livre la marchandise.

