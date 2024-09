Hyundai et Kia ont annoncé mercredi un partenariat avec le géant de l’électronique Samsung pour le développement d’un système multimédia de nouvelle génération. L’objectif sera pour le nouveau système de tirer parti des nouvelles capacités logicielles offertes par les futurs véhicules du groupe.

Les compagnies ont parlé dans leur annonce d’un véhicule défini par logiciel. Ce que ça signifie, c’est que l’architecture électronique dudit modèle va faire en sorte que tout au long de sa vie utile, il pourra profiter des mises à jour via la voie des airs.

Le nouveau système multimédia prévu par Hyundai et Kia va permettre aux utilisateurs de contrôler beaucoup plus de fonctions du véhicule à l’aide d’un téléphone intelligent, plus que ce qui est actuellement possible, disons. Cela va être rendu possible grâce à l’intégration de l’application SmartThings de Samsung. Cette dernière permet de contrôler plusieurs appareils connectés via une seule application. Pour simplifier le processus d’enregistrement, les comptes utilisateurs seront liés au compte du téléphone de l’utilisateur, ont précisé Hyundai et Kia.

Cette nouvelle génération de système multimédia sera dévoilée en 2026. On ne sait pas encore avec quels modèles elle sera utilisée, mais généralement, avec ce genre d’innovation, on voit le tout apparaître avec des produits fraîchement conçus ou grandement renouvelés, et les autres véhicules de la marque suivent au fur et à mesure qu’ils sont repensés.

Hyundai Sonata 2024, tableau de bord | Photo : Hyundai

Les deux entreprises ont précisé que le nouveau système va profiter d’une série de fonctionnalités qui seront développées en interne, mais aussi par des tiers. L’une d’elles sera un localisateur de véhicules qui fonctionnera à l’échelle mondiale. Il s’appuiera sur un réseau de centaines de millions de téléphones Samsung utilisant la connectivité Bluetooth, ce qui signifie qu’il n’aura pas besoin d’une couverture cellulaire pour fonctionner.

Des fonctionnalités liées au style de vie et aux goûts de l’utilisateur, des éléments qui vont au-delà du véhicule, seront éventuellement proposées par le système. Les domaines de la santé et du soin des animaux ont été mentionnés par les compagnies.

Plusieurs détails restent à venir. On devine la présence de l’application Android Auto, puisque Samsung utilise ce système pour l’exploitation de ses propres appareils. Il faudra voir pour Apple CarPlay, mais on peut deviner que la compatibilité en sera aussi assurée.

On s’en reparle en temps et lieu.