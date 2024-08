• Les vols de véhicules de marque Hyundai et Kia sont en baisse suite à une mise à jour logicielle.

Le nombre de vols de véhicules de marques Hyundai et Kia a allègrement fait la manchette lors des dernières années. À un tel point que les deux entreprises ont dû mettre tout en œuvre pour régler le problème afin de rendre leurs véhicules plus difficiles à subtiliser.

Il semble que les efforts déployés aient porté leurs fruits. Selon une étude de la Highway Loss Data Institute (HLDI), les vols de modèles Hyundai et Kia sont en baisse.



Ce qui s’est produit, c’est qu’en février 2023, les deux constructeurs ont commencé à proposer une mise à jour logicielle qui empêchait un véhicule de démarrer si la clef originale ou un double n’étaient pas utilisés.

Pour les véhicules qui ont reçu cette mise à jour en décembre 2023, la fréquence des plaintes pour vol a chuté de 53 % par rapport à celle des véhicules qui n’avait pas reçu la mise à jour.

À ce moment, seuls 30 % des véhicules Hyundai et 28 % des modèles Kia pouvaient recevoir cette mise à niveau. Aujourd’hui, les entreprises affirment que 60 % de tous les véhicules admissibles en avaient profité à la mi-juillet 2024.

Kia Sportage HEV 2023 | Photo : D.Boshouwers

La donnée de 53 % ne tient pas seulement compte des vols complets, mais aussi des demandes d’indemnisation pour les dommages subis par les véhicules qui ont été volés et retrouvés, le vol de pièces détachées et d’objets volés à l’intérieur du véhicule, indique la HLDI. Elle estime que la fréquence des vols complets a diminué de 64 %, ce qui est un chiffre encore plus encourageant.

Le pourcentage pourrait être plus élevé, cependant, précise la HLDI. En fait, certaines habitudes des propriétaires pourraient toujours exposer leur véhicule à un vol, malgré la mise à jour. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les propriétaires doivent verrouiller leur véhicule à l’aide de la clef physique et ne pas utiliser le système d’accès situé sur la poignée de porte.

L’une des stratégies de dissuasion du vol utilisées par Hyundai et Kia consiste à apposer sur la vitre un autocollant indiquant si le véhicule est équipé de la nouvelle mise à jour.

Il y a un effet négatif, toutefois. La HLDI a noté que les plaintes pour vandalismes ont été plus nombreuses avec les véhicules équipés du logiciel. La raison est simple. Les voleurs tentent de s’emparer du véhicule, mais en sont incapables. Cependant, avant de quitter les lieux, ils peuvent avoir brisé une vitre, endommagé la colonne de direction, etc.

Les taux de vols de véhicules Hyundai et Kia s’approchent des normes à travers l’industrie. Les analystes s’attendent à ce que la tendance se poursuive, au fur et à mesure que les malfaiteurs réalisent qu’il n’est pas plus facile de subtiliser un véhicule de ces deux marques que n’importe quel autre à travers l’industrie.

Le message aux propriétaires est cependant très clair. Si vous n’avez pas encore fait installer la mise à jour logicielle, vous avez avantage à le faire, en regard des statistiques qui démontrent clairement ses effets bénéfiques.