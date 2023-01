• Hyundai donne un aperçu de la prochaine génération de son VUS Kona.

• Quatre variantes seront au catalogue, soit un modèle électrique, une version hybride, une déclinaison à essence, ainsi qu’une proposition plus sportive, la N-Line.

• Le prochain Kona sera plus gros, surtout pour offrir plus d’espace aux occupants.

Le Hyundai Kona en est déjà à sa sixième année sur le marché, ce qui signifie qu’un remplaçant est déjà en cours de développement. Aujourd’hui, la compagnie a décidé de nous donner un aperçu de ce qui nous attend avec le partage de quelques informations et images montrant la direction que va prendre la deuxième génération du modèle.

Au menu, quatre variantes sont attendues, soit une déclinaison tout électrique, une variante hybride, un modèle à essence, ainsi que la livrée sportive N Line.

Le nouveau KONA sera un peu plus gros, mais sa vocation sera toujours urbaine. Son style sera plus affirmé et son habitacle davantage centré sur le conducteur, promet la compagnie. Concrètement, la deuxième génération va s’allonger sur 4355 mm, soit 150 mm de plus que l’actuelle. L’empattement va aussi gagner aussi 60 mm alors qu’on va remarquer un modèle plus large, cette fois de 25 mm.

En matière de style, on remarque une approche encore plus épurée, surtout à l’avant. La présence de pixels pour l’éclairage est aussi notable, une signature des véhicules électriques de l’entreprise. Ce qui sera intéressant, c’est qu’on aura droit à des variations de style selon le groupe motopropulseur qui va reposer sous la robe du véhicule. Ce sera surtout notable sur la variante électrique, ainsi que la proposition N-Line. Les modèles à essence et hybride vont partager plus d’éléments stylistiques.

À bord, l’espace accru va sans doute être apprécié par les futurs propriétaires. Le modèle actuel n’est pas inconfortable à ce chapitre, mais un peu plus de dégagement ne peut que faire du bien. La présentation est dérivée de la version électrique et met de l’avant un grand écran rectangulaire disposé à l’horizontale, ce qui ajoute à l’impression de minceur qui caractérise les lignes du véhicule (comme les bandes lumineuses avant et arrière). Les occupants de la deuxième rangée vont aussi bénéficier d’un dégagement supplémentaire.

Pour le reste, laissons les images parler d’elles-mêmes. Nous aurons l’occasion de revenir sur le prochain Kona au cours de l’année 2023 alors que la compagnie devrait nous présenter la suite des choses.

