La traction intégrale et 275 chevaux pour le Hyundai Kona N ?

Le Hyundai Kona est le véhicule le plus populaire de la marque Hyundai à l’heure actuelle. Diable, c’est un des produits les plus prisés à travers l’industrie. Sans surprise, son créateur s’apprête à le rendre encore plus attrayant auprès de ceux qui ne l’auraient pas encore remarqué.

À la fin de l’année dernière, Hyundai a annoncé que sa division N, axée sur la haute performance, allait désormais inclure des VUS. Puis, quelques mois plus tard, les premières photos d’espionnage du Hyundai Kona N sont apparues. Des rumeurs ont suggéré que, mécaniquement, il profiterait de la mécanique qui est déjà au service des Veloster N et i30 N. On parle donc d’un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres sous le capot. Ces rumeurs viennent d’être soutenues par un article paru sur le site Korean Car Blog. Ce dernier en profite également pour nous fournir quelques détails supplémentaires.

Concrètement, ceux-ci font état d’une puissance pouvant aller jusqu’à 275 chevaux, ce qui corrobore les informations précédentes qui affirmaient que le Kona N avancerait 271 chevaux. Lorsqu’il se pointera, il sera également le premier modèle N à traction intégrale de la division, la puissance étant envoyée aux quatre roues grâce à une boîte de vitesses automatique à huit rapports et à double embrayage. Une boîte mécanique à six engrenages sera aussi livrable.

Visuellement, Hyundai donnera au Kona N un style propre, un peu comme avec la Veloster N. On s’attend à ce que les appliques de plastiques qui drapent le véhicule tout autour soient éliminées. On prévoit aussi retrouver des roues de 19 pouces, des étriers de frein rouges, une grille de calandre unique, des plaques de protection et deux sorties d’échappement massives. Les photos d’espionnage laissent également présager que le modèle reposera plus près du sol, fruit d’une suspension légèrement abaissée.

Le Hyundai Kona N fera probablement ses débuts cet été, possiblement en juillet. Cependant, avec la pandémie, tout pourrait changer.

Notez que la version régulière du Kona profitera aussi de rafraîchissement de mi-parcours pour 2021.