La lettre F, chez Lexus, est synonyme de performance. Cependant, les purs modèles F n’ont jamais été très nombreux au sein de la gamme et leur commercialisation n’a jamais été régulière.

Lexus serait sur le point d’y aller avec une offensive importante. En effet, le site japonais Best Car Web affirme que la marque de luxe de Toyota a trois modèles F dans son collimateur et qu’on verrait ces derniers se pointer le bout du nez au cours de la présente année.

Dans un premier temps, on assisterait au retour de l’IS F, une variante que nous avons déjà vue dans le passé. Sous le capot de cette dernière, différentes rumeurs circulent. D’un côté, certains affirment qu’elle profiterait du V8 de 5 litres à aspiration naturelle de la firme, le même bloc qui anime la variante coupée RC F. Ce dernier développe 472 chevaux et 395 livres-pieds. D’autres parlent du moteur de la Supra, un 6-cylindres en ligne qui provient de BMW. Cette deuxième solution semble moins probable, mais on verra bien.

Quant aux éventuelles LC F et LS F, elles partageraient un nouveau moteur V8 biturbo de 4 litres qui proposerait quelque chose autour de 660 chevaux et 479 livres-pieds de couple.

La question que l’on se pose, bien sûr, c’est de savoir si ces véhicules vont vraiment voir le jour. Alors que Lexus et Toyota nous annoncent un avenir de plus en plus vert, il serait un peu ironique qu’on nous arrive avec de puissants moteurs V8. En même temps, puisque ce type de motorisation en est à ses derniers miles (du moins en ce qui a trait à une diffusion de masse), les constructeurs y vont d’une dernière salve. On le voit avec ce que proposent les marques Dodge et Ram au sein de Stellantis, notamment.

La « bonne » nouvelle, c’est que la rumeur parle d’une présentation cette année de ces nouvelles variantes. On sera donc fixé assez rapidement.