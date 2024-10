Hyundai lève enfin le voile sur son mystérieux Ioniq 9, un VUS électrique qui promet, selon le constructeur, de révolutionner le segment des véhicules familiaux. Ce VUS à trois rangées proche cousin du Kia EV9 est prévu pour une première mondiale en novembre 2024. Selon Hyundai, il introduit l'innovation esthétique et l'aérodynamisme dans un espace de vie ample et luxueux, mettant l'accent sur le confort des passagers.

Un design distinctif pour l'Ioniq 9

Le « 9 » de l'Ioniq 9 symbolise l'entrée de Hyundai dans le segment des grands VUS électriques, complétant la gamme aux côtés des Ioniq 5 et Ioniq 6. Reposant sur la plateforme E-GMP de Hyundai, ce modèle maximise l'espace intérieur pour offrir un confort optimal à tous les passagers. L'Ioniq 9 peut accueillir jusqu'à sept passagers et propose un volume de chargement généreux. Les sièges de la deuxième rangée sont réglables et inclinables, tandis que la troisième rangée offre un espace suffisant pour les adultes. L'habitacle est conçu pour minimiser le bruit et les vibrations, garantissant une expérience de conduite paisible et relaxante.



Le Hyundai Ioniq 9 2025, silhouette | Photo : Hyundai

Entre style et performance

Avec son design « Aérosthétique », l'Ioniq 9 introduit une silhouette inspirée des navires, une ligne de toit incurvée et un empattement étendu. Cette combinaison donne à ce VUS un look fluide tout en intégrant des caractéristiques traditionnelles coréennes, notamment des lignes de style inspirées du vêtement Hanbok.

Les phares présentent les pixels paramétriques typiques des modèles Ioniq, et les jantes à rayons multiples renforcent son allure dynamique.

Le Hyundai Ioniq 9 2025, détails | Photo : Hyundai

En route vers l'électrification totale

Le lancement de l'Ioniq 9 intervient alors que Hyundai célèbre son 100 millionième véhicule produit. On sait que la marque s’est fixé un objectif ambitieux de vendre deux millions de VÉ d'ici 2030, ce nouveau modèle s’inscrit donc dans cette stratégie.

Une première mondiale en novembre

Le lancement officiel est prévu pour le mois de novembre. On peut s’attendre à d’autres images et détails techniques d’ici là.