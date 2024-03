Du côté de la Corée du Sud, Hyundai a dévoilé aujourd’hui une version mise à jour de son VUS électrique Ioniq 5. Au menu, une plus grosse batterie qui va permettre au véhicule d’offrir plus d’autonomie, ainsi qu’une variante N Line qui va venir se positionner entre la version régulière du modèle, ainsi que la déclinaison de performance N, dévoilée l’année dernière.

Il est à noter que ce qui a été annoncé concerne les modèles vendus sur le marché local, mais tout porte à croire que ce sera la même chose pour ceux vendus ailleurs, y compris en Amérique du Nord.

La nouvelle batterie est une unité de 84 kWh, plutôt que de 77,4 kWh comme c’est le cas actuellement. En ce moment, l’autonomie maximale offerte par un Ioniq 5 est de 488 km (modèle à deux roues motrices). On devine qu’on franchira la barre des 500 bornes. Avec la variante à rouage intégral, la liberté est à 414 km, ce qui pourrait faire en sorte qu’on approche les 450 km avec la nouvelle batterie.

Rien n’a été mentionné concernant un surplus de puissance. Elle s’établit 320 chevaux (quatre roues motrices), au mieux, avec un modèle régulier, alors qu’elle est à 641 forces avec une variante N.

Hyundai Ioniq 5 2025 (Corée du Sud), de haut Photo : Hyundai

La variante N Line propose surtout des ajouts esthétiques au modèle, que ce soit avec un faciès arborant un nouveau bouclier, des jupes latérales différentes, des jantes en aluminium de 20 pouces au design unique, ainsi que de nombreuses signatures N à l’intérieur (volant, pédalier en métal, sièges sport et surpiqûres contrastées à travers l’habitacle).

La variante régulière va aussi profiter d’un nouveau bouclier, ainsi que d’un nouvel aileron arrière qui s’étend sur deux pouces additionnels, de même que de nouvelles jantes plus aérodynamiques.

Hyundai Ioniq 5 2025 (Corée du Sud), intérieur Photo : Hyundai

À bord, on a apporté quelques améliorations, notamment avec l’ajout d’un bouton à la console pour l’accès à plusieurs fonctions fréquemment utilisées. Un nouveau volant proposant des lumières interactives sous forme de pixels est aussi de la partie, tout comme un nouveau pavé de recharge pour téléphone cellulaire, déplacé cette fois de la partie inférieure à la partie supérieure de la console centrale, pour un accès plus facile.

Des changements plus invisibles ont été apportés à la structure, pour plus de rigidité et de sécurité. De nouveaux amortisseurs promettent aussi de réduire les vibrations de la route.

Quant à la grande question concernant l’Ioniq 5, soit l’absence d’un essuie-glace à la lunette arrière, on devrait enfin en voir apparaître un en cours d’année avec les modèles réguliers (ils ont été introduits avec la version N). Vous pouvez le voir sur une des photos partagées par le constructeur.

Ça change la donne concernant ce véhicule, car sans essuie-glace, c’est l’enfer lors de certaines conditions de conduite.

Cette version mise à jour du Ioniq 5 va faire ses débuts en Corée dans le courant du mois. On devrait le voir apparaître chez nous un peu plus tard lorsque les modèles 2025 commenceront à se pointer.

Hyundai Ioniq 5 2025 (Corée du Sud), de profil Photo : Hyundai