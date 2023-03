Photo : D.Boshouwers Hyundai N Vision 74 - Concept

• Un haut dirigeant chez Hyundai ne détesterait pas voir le concept N Vision 74 passer à la production.

• Le concept a été présenté au Salon de Los Angeles en novembre dernier.

• Partout où il passe, la réaction est unanime ; les gens veulent le voir sur la route.

Au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre, et ensuite au Salon de Toronto tout récemment, Hyundai a présenté le deuxième membre de sa famille de produits tout électriques Ioniq, la berline Ioniq 6. Cependant, malgré les lignes spectaculaires que porte cette voiture, ce n’est pas elle qui a volé la vedette au kiosque du constructeur.

L’honneur est plutôt revenu au concept N Vision 74. Conçu comme clin d’œil au concept Pony Coupe de 1974 qui a inspiré la DeLorean, la nouvelle incarnation a fait l’objet de nombreux reportages depuis. Ce coupé, animé par une configuration à hydrogène, a littéralement séduit tout le monde.

À Los Angeles, il n’était nullement question de production. Cependant, les choses évoluent tranquillement.

Photo : D.Boshouwers Hyundai N Vision 74 - Avant

Au plus récent Salon de l’auto de Toronto où le modèle était présent, la réaction a été la même ; tout le monde en a parlé. Et un échange entre un scribe du site Autopian et Till Wartenberg, le vice-président de la gestion de la marque N et du sport automobile chez Hyundai, a donné quelque chose d’intéressant.

De fait, c’est Till Wartenberg qui a posé une question au journaliste. Il lui a demandé combien il serait prêt à payer si la N Vision 74 était produite. Disons que ça ouvre une porte. Le responsable a ensuite déclaré ceci : « Mon souhait personnel est de produire ce véhicule. Au début, c’est probablement un investissement, mais si nous pouvions voir des gens se procurer ce véhicule réellement sur le marché, j’en serais très heureux. »

Évidemment, on est loin de la coupe aux lèvres, mais la compagnie ne semble pas complètement fermée à l’idée.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la bonne réaction du public (journalistes et amateurs) force les dirigeants à au moins discuter de la chose. Si le modèle n’avait pas généré d’intérêt, il ne serait plus dans l’actualité. Or, lorsqu’il se pointe quelque part, il est LE sujet de discussion.

Photo : D.Boshouwers Hyundai N Vision 74 - Arrière

Il y a des leçons à tirer de tout cela pour les constructeurs. Ceux-ci nous proposent de plus en plus de véhicules semblables et moins porteurs d’émotion. Lorsqu’on amène une bibitte comme la N Vision 74, les gens s’emballent.

Rappelons que la N Vision 74 propose une puissance de 670 chevaux et un couple de plus de 664 lb-pi. Elle est équipée d’une batterie de 62,4 kWh et d’un réservoir d’hydrogène de 4,2 kg avec une pile à combustible de 85 kW pour produire de l’électricité.

Si jamais on va de l’avant, reste à voir quelles autres options seraient sur la table ; l’hydrogène à elle seule ne suffirait pas.