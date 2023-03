Photo : D.Heyman Prototype Hyundai RN22e

• Hyundai a présenté ses prototypes N 74 Vision et RN22e en première canadienne au Salon de l'auto de Toronto aujourd'hui.

• Le prototype N Vision 74 est un concept à hydrogène à l'allure spectaculaire.

• La Ioniq RN22e est une version haute performance de l’Ioniq 6, également présente au salon.

Toronto, Ontario - La DeLorean DMC-12 est probablement l'une des voitures les plus reconnaissables que le monde n’ait jamais vues, que l'on soit amateur de voitures ou non. La machine à voyager dans le temps de Retour vers le futur est devenue une légende.

Mais, nous sommes pourtant au kiosque Hyundai lors de cette journée consacrée à la presse au Salon de l’auto de Toronto. Pourquoi parlons-nous d'une relique des années 80 ?

Parce qu'au cours du développement de cette DMC-12, le célèbre designer automobile Giorgetto Giugiaro aurait découvert le dessin du concept du Hyundai Pony Coupe, qui était une version sportive du Pony que nous connaissons tous. Si la version à hayon de la Pony a été produite, le coupé est resté mort-né en raison de limitations technologiques et d'autres facteurs, notamment la fraîcheur de Hyundai sur le marché.

Comme Hyundai le raconte, Giugiaro aurait vu un certain potentiel dans le design et ainsi, la DeLorean telle que nous la connaissons est née, et c'est là que ça s'arrête.

Sauf que, en quelque sorte, ça ne s'arrête pas là.

Photo : D.Heyman Prototype Hyundai Vision N 74 - Profil

Hyundai N Vision 74

Le concept Hyundai N Vision 74, absolument stupéfiant et spectaculaire, est un chef-d'œuvre de design, un modèle à hydrogène avec des arêtes nettes, de grandes ailes, des phares qui louchent et une position qui laisse peu de place à l'imagination. Oui, il y a un peu de DeLorean là-dedans - notamment la vitre latérale arrière - mais Lee insiste pour que nous « ne disions pas qu'il ressemble à une DeLorean (parce que) nous l'avons fait en premier ! ».

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une voiture de course. Pensez à la BMW M1 Procar ou à la Lancia Beta Montecarlo du début des années 80, une image renforcée par les roues aérodynamiques dont les moyeux rappellent les ailettes de refroidissement de ces voitures de course. Eh oui, il y a également un énorme diffuseur sous la voiture.

Si vous deviez conduire l'une de ces voitures, vous auriez besoin de cette aide aérodynamique, car la pile à combustible de 85 kW et la batterie de 62 kWh s'associent pour produire plus de 671 chevaux et au-delà de 664 lb-pi de couple, ce qui permet un temps de 0 à 100 km/h de... eh bien, cela n’a pas été annoncé, mais on peut imaginer. En outre, elle dispose de trois canaux de refroidissement indépendants pour les batteries, la pile à combustible et le moteur électrique, ainsi que de la possibilité de modifier la répartition de la puissance entre les roues arrière gauche et droite.

Bon, la performance et les temps d’accélération demeurent des concepts théoriques dans ce cas. La N 74 est strictement un concept, destiné à fournir la marque Hyundai un point d’exclamation pour montrer jusqu'où elle peut pousser sa plateforme électrique E-GMP. En effet, il est appelé « Vision » parce qu'il représente la façon dont Hyundai voit le chemin de l'électrification pour sa marque N performance.

Photo : D.Heyman Prototype Ioniq RN22e - Avant

Ioniq RN22e

En attendant, pour ceux qui cherchent à voir ce que l’aile électrique de Hyundai N fait au niveau de la production, ne cherchez pas plus loin que l’Ioniq RN22e, une version haute performance de l’Ioniq 6 qui est également présente au salon de cette année.

Comme la N Vision 74, Hyundai voit la RN22e comme un « laboratoire roulant » qui sert à aider le constructeur à développer une version haute performance de la berline Ioniq 6. Ainsi, la voiture bleue frappante que l'on voit ici, avec son diffuseur arrière et ses ailes élargies, ainsi que sa hauteur de caisse digne d'une voiture de tourisme, ne sera peut-être pas produite en série, mais elle n'en sera probablement pas très éloignée. En l'état actuel des choses, les spectaculaires modèles N 74 et RN22e servent à montrer jusqu'où pourrait aller une collaboration entre les divisions Ioniq (VÉ) et N (Performance) de Hyundai - et nous avons hâte de la voir.

Photo : D.Heyman Prototype Hyundai Vision N 74 - Arrière

Photo : D.Heyman Prototype Ioniq RN22e - Trois quarts avant

Photo : D.Heyman Prototype Hyundai Vision N 74 - Avant