• Hyundai confirme qu’elle ne produira pas le concept N Vision 74.

• L’étude, présentée en novembre dernier à Los Angeles, proposait des lignes inspirées du concept Pony de 1974.

• On peut seulement souhaiter que les lignes de ce concept servent d’inspiration à celles de futurs modèles de l’entreprise.

Depuis la présentation du concept Hyundai N Vision 74 au Salon de Los Angeles en novembre dernier, on réclame haut et fort une suite. Le prototype inspiré du prototype Pony de 1974 an e séduit plus qu’un, disons.

Tellement que la machine à rumeur concernant son éventuelle production s’est faite persistante. Même si c’était possible, ça demeurait improbable dans le contexte actuel. Dans ce contexte, Hyundai a décidé de mettre fin aux espoirs des amateurs en réfutant l’information publiée par le média sud-coréen Money Today. Ce dernier annonçait que le concept N Vision 74 passerait à la commercialisation. La nouvelle semblait sérieuse, car on annonçait même une journée Pony au cours de laquelle la voiture serait montrée.

Hyundai N Vision 74 au Salon de Toronto 2023 Photo : D.Heyman

« Il n’y a pas de projet de production en série du concept et il n’y a pas d’événement prévu pour le Pony Day », a mentionné un représentant de l’entreprise en Corée du Sud. Un porte-parole américain a ajouté ceci pour le compte du site Carscoops : « Nous sommes conscients des rumeurs médiatiques concernant la production potentielle du modèle de développement N Vision 74 … nous n’avons actuellement aucun plan pour une production commerciale du concept. »

Voilà qui a le mérite d’être clair.

Il n’est toutefois pas dit que la compagnie ne se servira pas de cette étude et de ses éléments de design pour donner vie à un éventuel modèle de production tout électrique. Le constructeur aurait tort de rejeter l’idée tout d’un bloc, considérant l’attrait généré par le design du concept N Vision 74.