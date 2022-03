On sait que Hyundai Motor a des plans précis en matière d’électrification et aujourd’hui, nous en avons un aperçu encore plus précis. La firme sud-coréenne, qui compte la marque Hyundai ainsi que la marque de luxe Genesis, a en effet déclaré qu’elle prévoyait investir quelque 16 milliards de dollars américains sur des activités liées aux véhicules électriques et qu’en tout, elle prévoyait lancer 17 nouveaux modèles d’ici la fin de la décennie.

Du lot, 11 arboreront un logo Hyundai, six porteront celui de la marque Genesis. En tout, ce sont environ 80 milliards que la compagnie a annoncés à travers différents projets d’ici 2030.

Quant aux véhicules attendus, Hyundai a annoncé que trois d’entre eux seraient des berlines. Il y aurait aussi six VUS, un véhicule utilitaire léger, ainsi qu’un modèle de nouveau genre. Voilà qui pique la curiosité. On peut facilement imaginer que de nouveaux types de véhicules vont voir le jour avec l’électrification. Ce sera à voir.

On connaît déjà au moins deux de ces produits, soit l’Ioniq 6 et l’Ioniq 7, qui sont attendus respectivement cette année et l’an prochain comme modèles 2023 et 2024.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Concept Hyundai Seven, profil

Hyundai vise à occuper 7 % des parts de marché mondial dans l’univers du véhicule électrique d’ici 2030. Ce chiffre ferait en sorte qu’elle écoulerait 1,87 million de modèles électriques sur une base annuelle à ce moment.

Un bel objectif. Cependant, nous l’avons déjà mentionné, la capacité de production et de livraison va être cruciale. Pour le moment, pratiquement tous les constructeurs ont du regard. Ils devront mettre le pied au plancher.

« Hyundai accélère avec succès sa transition vers l’électrification et devient un chef de file mondial des véhicules électriques malgré un environnement commercial difficile causé par la pénurie mondiale de puces et la pandémie en cours », a déclaré Jaehoon Chang, le directeur général de Hyundai Motor.

Les investissements annoncés par Hyundai sont importants, mais ne constituent pas un record. Toyota, de son côté, va injecter quelque 70 milliards dans ce type d’activité au cours des huit prochaines années.

« Hyundai alloue environ 20 % de ses investissements annoncés aux activités liées aux véhicules électriques, ce qui inclut la construction de nouvelles usines, de stations de recharge et d’alliances stratégiques avec des fabricants de batteries. Le montant de l’investissement pour les véhicules électriques ne semble pas trop surprenant ou agressif », a déclaré Lee Jae-il, analyste chez Eugene Investment & Securities, comme le rapporte le site Autoblog.

Hyundai envisagerait de construire des usines dédiées aux véhicules électriques aux États-Unis, le marché que la compagnie identifie comme son principal pour ce type de véhicule.

D’autres nouvelles suivront concernant ces annonces, notamment sur les produits attendus.