Hyundai pourrait produire le concept N Vision 74

• Hyundai pourrait finalement produire le concept N Vision 74.

Hier, on vous faisait part des plans de Hyundai concernant une augmentation de la proposition de modèles hybrides. Cette annonce a été accompagnée d’autres nouvelles dévoilées lors de la journée des investisseurs tenue par l’entreprise.

Parmi les autres informations qui ont retenu notre attention, il y a celle où le concept N Vision 74 est revenu dans les discussions. Il était en fait inclus lors d’une présentation de la compagnie concernant les modèles à venir. Le véhicule qui avait fait craquer tout le monde au Salon de l’automobile de Los Angeles de 2022.

On se souviendra que peu de temps après la présentation du concept, des rumeurs concernant sa production avaient commencé à circuler. Elles avaient été démenties, puis étaient revenues sur la table, avant d’être de nouveau niées par l’entreprise.

Le concept Hyundai N Vision 74, avant | Photo : D.Boshouwers

Le concept Hyundai N Vision 74, arrière | Photo : D.Boshouwers

Finalement, la production du concept N Vision 74, ou d’un dérivé, serait toujours sur la table. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre des plans de la compagnie visant à lancer 21 nouveaux modèles d’ici 2030.

La sportive a simplement été présentée comme l’un des futurs « véhicules électriques de haute performance » de la marque.

Aucun détail sur le groupe motopropulseur, donc, ou les performances d’une éventuelle version de production de ce modèle. Si la production a lieu, on ne sait donc pas si Hyundai conserverait la configuration à hydrogène. La compagnie pourrait adopter une approche entièrement électrique, en utilisant ce qui sert l’Ioniq 5 N, par exemple.

L’autre truc concernant ce modèle est de savoir si une éventuelle production serait limitée. C’était une des rumeurs qui circulaient au départ. Le cas échéant, la solution à hydrogène pourrait être conservée. Des rumeurs parlaient d’une version de production à 775 ou à 800 chevaux.

Si la production est plus massive, considérant que l’hydrogène présente toujours des défis et n’est pas une solution pour une tonne de marchés, on pourrait alors parier sur une approche tout électrique… ou hybride.

Et si le modèle se pointe sur le marché, on ne sait trop quand la chose surviendrait. Le site The Korean Car Blog croit que la production commencera en 2026, et que les travaux de recherche et de développement sont déjà en cours au centre de développement de Hyundai, en Corée du Sud.

Un autre dossier à suivre.

Le concept Hyundai N Vision 74, section arrière | Photo : D.Boshouwers