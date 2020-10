Hyundai rappelle des Kona électriques en Corée

En Corée du Sud, Hyundai procède au rappel volontaire des versions tout électriques de son VUS Kona en raison d’un problème potentiel de court-circuit. Ce dernier serait attribuable à la fabrication défectueuse d’une composante de batterie haute tension et cela pourrait entraîner un risque d’incendie.

Le rappel concerne 25 564 véhicules construits entre septembre 2017 et mars 2020, a déclaré aujourd’hui le ministère sud-coréen des Transports. La campagne va s’amorcer le 16 octobre et va consister de mises à jour de logiciels et de remplacement de batteries, après les inspections.

Au total, selon une déclaration du bureau du législateur du parti au pouvoir, Jang Kyung-Tae, 13 incidents où ont eu lieu des incendies avec le Kona électriques ont été documentés jusqu’à présent. On se souviendra d’une situation survenue au Canada il y a quelques années.

Ce rappel de sécurité est une réponse proactive, a déclaré Hyundai. Le constructeur a déclaré qu’il déploiera toutes les mesures nécessaires pour identifier la cause des incendies et répondre aux besoins des clients.

Les Kona électriques utilisent des batteries fabriquées par la firme LG Chem. Cette compagnie a déclaré que la cause exacte des incendies n’avait pas été déterminée et qu’une expérience de reconstitution menée conjointement avec Hyundai n’avait pas conduit à un incendie, de sorte que ces derniers ne pouvaient pas être attribués à des cellules défectueuses.

LG Chem a ajouté qu’elle participera à une future enquête avec Hyundai pour trouver la cause.

Nous avons contacté Hyundai Canada afin de savoir si une décision similaire serait prise ici. La division canadienne du fabricant examine présentement le dossier. Nous vous reviendrons avec plus d’informations lorsqu’elles nous seront communiquées.

Pour l’instant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car les causes exactes n’ont pas encore été identifiées. Rappelons que la compagnie agit de façon préventive dans ce dossier.