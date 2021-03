Hyundai procède au rappel de 94 646 berlines, car un problème dans le module de commande des freins antiblocage (ABS) pourrait provoquer un court-circuit. Ledit court-circuit pourrait à son tour entraîner un incendie.

Incroyable, mais il s’agit d’un autre rappel pour un risque d’incendie au sein du groupe Hyundai-Kia. Disons que ces derniers commencent à s’accumuler. La cause est toutefois très différente ici.

Le rappel concerne le même modèle, mais produit sous différentes bannières. En fait, pour les années 2015 et 2016, on parle de la Hyundai Genesis. Pour 2017 à 2020, le véhicule était passé chez la marque de luxe Genesis et prenait le nom de G80.

Selon les documents déposés auprès de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’incendie peut se déclencher à la suite d’un court-circuit électrique dans le module ABS ; le feu peut se déclarer aussi bien lorsque les berlines sont garées que lorsqu’elles sont conduites. Actuellement, Hyundai enquête sur la cause du court-circuit dans le module ABS.

Photo : Genesis Genesis G80 2018

La compagnie a déclaré à la NHTSA qu’aucun accident ni aucune blessure n’avaient été signalés et qu’en date du 10 mars, deux incendies de véhicules avaient été confirmés aux États-Unis (aucun pour d’autres pays).

Au Canada, 4756 modèles sont rappelés.

Selon la NHTSA, il est possible que les propriétaires voient ou sentent de la fumée ou que le voyant de contrôle du moteur ou le voyant de la batterie s’allument avant le début de l’incendie. Les propriétaires seront contactés pour faire remplacer le fusible du module ABS, et ce, à compter du mois de mai.

Sur le site de Transports Canada, la suite des événements est expliquée comme suit : « Hyundai doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le fusible du module de commande des freins ABS. Hyundai recommande aux propriétaires visés de stationner leur véhicule à l’extérieur et loin d’autres véhicules ou de structures jusqu’à ce que les réparations aient été effectuées. »